İstanbul Büyükçekmece'de rahatsızlanan çocuğunu hastaneye yetiştirmek için ters şeride giren kadın sürücü ile karşı yönden gelen araç sürücüsü arasında başlayan 'yol verme' kavgası pahalıya patladı. Kadının eşini çağırmasıyla büyüyen ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan tehdit dolu tartışmanın faturası ağır oldu. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, olaya karışan 3 şüpheliye "trafiği tehlikeye düşürmek ve tehdit" suçlarından toplam 183 bin 492 lira rekor para cezası kesti. Olayın ardından şüphelilerin ehliyetlerine el konulurken, araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

