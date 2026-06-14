Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 ilde sağanak yağış beklendiğini belirterek uyardı. Son rapora göre hava sıcaklığı batıda 3 ile 5 derece artacak, doğuda ise 5 ile 7 derece azalacak. İşte sağanak uyarısı yapılan iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni hava durumu raporunda bir yeni sağanak yağış uyarısı daha yapıldı. Meteoroloji yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını belirterek uyardı.

Haziran yağışı hız kesmiyor! Meteoroloji’den 16 ile sağanak uyarısı, sıcaklık 7 derece birden düşecek

SAĞANAK ETKİSİ SÜRÜYOR

Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Sakarya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 3 ile 5 derece artacağı, doğu kesimlerde 5 ile 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Haziran yağışı hız kesmiyor! Meteoroloji’den 16 ile sağanak uyarısı, sıcaklık 7 derece birden düşecek

RÜZGAR

Genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Haziran yağışı hız kesmiyor! Meteoroloji’den 16 ile sağanak uyarısı, sıcaklık 7 derece birden düşecek

16 İLİ UYARDI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen iller şöyle;

Afyonkarahisar Denizli Uşak Antalya Burdur Hatay Konya Bartın Bolu Kastamonu Zonguldak Van Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa

Haziran yağışı hız kesmiyor! Meteoroloji’den 16 ile sağanak uyarısı, sıcaklık 7 derece birden düşecek

Meteoroloji’nin son raporuna göre kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller ise şöyle;

Şehir Hava Durumu Adana Öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak. Ankara Öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak. Nevşehir Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak. Amasya Sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak. Rize Kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Samsun Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak. Trabzon Sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak. Erzurum Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak. Kars Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak. Malatya Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak.

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