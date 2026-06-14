Haziran yağışı hız kesmiyor! Meteoroloji’den 16 ile sağanak uyarısı, sıcaklık 7 derece birden düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 ilde sağanak yağış beklendiğini belirterek uyardı. Son rapora göre hava sıcaklığı batıda 3 ile 5 derece artacak, doğuda ise 5 ile 7 derece azalacak. İşte sağanak uyarısı yapılan iller…
- Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
- Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Sakarya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor.
- Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
- Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ile 5 derece artacak, doğu kesimlerde ise 5 ile 7 derece azalacak.
- Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
- 16 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni hava durumu raporunda bir yeni sağanak yağış uyarısı daha yapıldı. Meteoroloji yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını belirterek uyardı.
SAĞANAK ETKİSİ SÜRÜYOR
Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Sakarya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 3 ile 5 derece artacağı, doğu kesimlerde 5 ile 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
16 İLİ UYARDI
Sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen iller şöyle;
|Afyonkarahisar
|Denizli
|Uşak
|Antalya
|Burdur
|Hatay
|Konya
|Bartın
|Bolu
|Kastamonu
|Zonguldak
|Van
|Diyarbakır
|Mardin
|Siirt
|Şanlıurfa
Meteoroloji’nin son raporuna göre kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller ise şöyle;
|Şehir
|Hava Durumu
|Adana
|Öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak.
|Ankara
|Öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak.
|Nevşehir
|Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak.
|Amasya
|Sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak.
|Rize
|Kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak.
|Samsun
|Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak.
|Trabzon
|Sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak.
|Erzurum
|Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak.
|Kars
|Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak.
|Malatya
|Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak.