2021 yılındaki MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde ölü olarak bulundu. Kaşıkçı'nın ani ölümü sevenlerini ve yakınlarını kahretti. Haberi duyan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Katıldığı yemek yarışmasıyla ünlenen şef Eren Kaşıkçı Sarıyer'deki evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Somer Sivrioğlu'nu yıkan haber! Sosyal medya hesabından 'ah' çekti...

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı, 2021'de bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasında birinci olmuştu.

Somer Sivrioğlu'nu yıkan haber! Sosyal medya hesabından 'ah' çekti...

Haberi alan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Somer Sivrioğlu'nu yıkan haber! Sosyal medya hesabından 'ah' çekti...

"DEVRİN DAİM OLSUN"

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi olan ünlü şef, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Ah Eren'im, ah benim canım kardeşim. Devrin daim olsun''

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