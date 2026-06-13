Muğla'da KADES ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerine silahla ateş açıldı. Saldırgan, eski eşini ve bir polisi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Menteşe ilçesine bağlı Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi.

Muğla'da sıcak saatler! KADES ihbarına giden polislere ateş açıldı

KADES İHBARINA GİDEN EKİPLERE KURŞUN YAĞDIRDI

KADES ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine evde bulunan şahıs tarafından silahla ateş açıldı.

Muğla'da sıcak saatler! KADES ihbarına giden polislere ateş açıldı

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Şahıs, eski eşini ve polisi silahla yaraladı ardından aynı silahla kendini vurdu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yaralı polis ve eski eşi tarafından vurulan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muğla'da sıcak saatler! KADES ihbarına giden polislere ateş açıldı

Polise ateş ettikten sonra kafasına silahla ateş eden şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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