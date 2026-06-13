İhlas Haber Ajansı
Muğla'da sıcak saatler! KADES ihbarına giden polislere ateş açıldı
Muğla'da KADES ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerine silahla ateş açıldı. Saldırgan, eski eşini ve bir polisi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.
Özetle DinleMuğla'da sıcak saatler! KADES ihbarına giden polis...
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3. Sayfa 2 dk önce
Menteşe'de KADES ihbarına giden polis ekiplerine ateş açan şahıs, eski eşini ve polisleri yaraladıktan sonra intihar etti.
- Olay, Menteşe ilçesine bağlı Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi.
- KADES ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine evde bulunan şahıs tarafından silahla ateş açıldı.
- Saldırgan eski eşini ve polisi silahla yaraladı.
- Ardından aynı silahla kendini vuran şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
- Yaralı polis ve kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Olay, Menteşe ilçesine bağlı Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi.
KADES İHBARINA GİDEN EKİPLERE KURŞUN YAĞDIRDI
KADES ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine evde bulunan şahıs tarafından silahla ateş açıldı.
SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ
Şahıs, eski eşini ve polisi silahla yaraladı ardından aynı silahla kendini vurdu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yaralı polis ve eski eşi tarafından vurulan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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