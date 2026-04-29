Türkiye müzik sektörü 2024-2025 döneminde rekor büyüme kaydetti. Kayıtlı müzik gelirlerinde yüzde 60,1’lik artışla dünya ortalamasını yaklaşık 10 kat aşan Türkiye, IFPI raporuna göre küresel sıralamada 24. sıraya yükseldi; gelirin büyük bölümü ise dijital platformlardan sağlandı.

Türkiye’de müzik sektörünün 2024-2025 dönemine ilişkin veriler, MESAM, MSG ve MÜ-YAP tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklanan IFPI (Uluslararası Fonogram Endüstrisi Birliği) 2026 Küresel Müzik Raporu datalarına göre Türkiye, kayıtlı müzik gelirlerinde yıllık yüzde 60,1 büyüme kaydederek dünya ortalamasını yaklaşık 10 kat geride bıraktı.

Küresel sıralamada 9 basamak birden yükselerek 24. sıraya yerleşen Türkiye, Avrupa’nın en hızlı büyüyen pazarlarından biri oldu.

Sektördeki toplam gelirin yüzde 87’den fazlası ise streaming (dijital akış) platformlarından sağlandı.

Eser sahiplerine yönelik telif sisteminin güçlendiği belirtilen toplantıda MESAM ve MSG’nin 2025 yılı itibarıyla 2,1 milyar liranın üzerinde dağıtım gerçekleştirdiği açıklandı.

MÜ-YAP sunumunda ise 1 milyona yaklaşan plak ve CD satışlarıyla fiziksel pazarın yeniden canlandığına vurgu yapıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası