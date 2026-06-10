Survivor 2026'da büyük finale doğru geri sayım sürerken, bireysel dokunulmazlık mücadeleleri ve eleme adayları gündemdeki yerini koruyor. Son bölümde oynanan kritik dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasındaki isimler netleşmeye başladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'in 9 Haziran tarihli bölümünde yarışmacılar bireysel dokunulmazlık için parkura çıktı. Finale yaklaşılırken her oyunun öneminin arttığı yarışmada, dokunulmazlığı kazanan isim eleme adayını belirledi.

SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayının belirlenmesi için gözler ada konseyine çevrildi. Dokunulmazlık oyununun tamamlanmasının ardından yarışmacılar konseyde bir araya gelirken, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim eleme adayını açıklama hakkına sahip oldu.

Dokunulmazlık kolyesini kazanan Ramazan, ada konseyinde yaptığı tercihle Nagihan'ın adını söyledi. Böylece Survivor 2026'da haftanın ikinci eleme adayı Nagihan oldu. Daha önce belirlenen ilk eleme adayı Deniz ile birlikte eleme potasındaki isim sayısı ikiye yükseldi.

Survivorda dün akşam kim eleme adayı oldu? 9 Haziran bireysel dokunulmazlığı kazanan isim

9 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

9 Haziran akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar bireysel dokunulmazlık ve dokunulmazlık kolyesi için mücadele etti. Sezonun kritik virajlarından biri olarak görülen oyunda yarışmacılar parkur ve atış etaplarında başarılı olabilmek için kıyasıya rekabet yaşadı.

Mücadelenin son bölümünde finale Nobre ve Ramazan kaldı. İki yarışmacı arasındaki çekişmeli karşılaşmada son sayıyı alan Ramazan, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

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