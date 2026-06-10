Küresel piyasalarda faiz artışı beklentilerinin öne çıkmasıyla birlikte ons altın daha derin satış baskısı ile karşılaştı ve 4.175 dolar ile son 2,5 ayın dibini gördü. Stratejist Ole Hansen; altında toparlanmanın enflasyon beklentilerinde gerileme ve tahvil getirilerinde düşüşle destek bulabileceğini söyledi. Standart Chartered Bank, 4.100 doları ilk destek olarak gösterdi. ABD’li Citi ise 3 ay için hedef fiyatını 4.000 dolara düşürdü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş “alım fırsatı mı” soruları kadar “nereye kadar düşebilir” endişesini de beraberinde getirdi.

Ons fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 4.175 dolar ile son 2,5 ayın dibini görürken, yatırımcılar temkinli şekilde fiyat hareketlerini anlamaya çalışıyor.

Altın fiyatlarının petrol ile olan ilişkisinin son birkaç haftadır azaldığına dikkat çeken Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, “Bu, piyasanın odağının enerji kaynaklı ani enflasyon dürtüsünden yavaş yavaş uzaklaşarak; ABD para politikası beklentilerine, yüksek tahvil getirilerine ve dolara doğru kaydığını gösteriyor. Enflasyon endişeleri hazine tahvil getirilerini yüksek tuttuğu ve doları desteklediği sürece, sarı metalin kırılgan kalması muhtemel.” ifadelerini kullandı.

KONTROL ŞİMDİLİK SATICILARDA

Ole Hansen; altında sürdürülebilir bir toparlanmanın enflasyon beklentilerinde gerileme ve tahvil getirilerinde düşüşle destek bulabileceğini aktarıyor. Onsta satıcıların şimdilik kontrolü elinde tuttuğunu ve yatırımcıların aşağı yönlü destek seviyelerine odaklandığını aktaran Hansen, “Uzun vadeli yatırımcılar ise enflasyon, enerji fiyatları ve FED’in politika yolu hakkında daha fazla netlik beklemeye devam ediyor.” dedi.

ETF'LERDEN PARA ÇIKIŞI

Küresel piyasalarda fiziki altın destekli ETF'lerde mayıs ayında 2 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Avrupa, 334 milyon dolarla giriş gözlemlenen tek bölge oldu Asya’da -1,2 milyar dolar olan altın fonlarından para çıkışı, Kuzey Amerika’da -1,1 milyar dolara ulaştı.

Küresel altın ETF'lerinin toplam varlıkları da mayısta %2 azaltarak 604 milyar dolara geriledi. Altın varlıkları ise 4 bin 121 tona düştü ve şubat ayındaki 4 bin 176 tonluk zirvenin altında kalmaya devam etti.

İLK DESTEK 4.100 DOLARDA

Analistler haziran ayında da altın ETF’lerinden çıkışların devam ettiğini aktarıyor. Standard Chartered Bank Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, yatırımcıların, altın destekli borsa yatırım fonlarındaki zarar eden pozisyonlarını tasfiye etmesiyle birlikte satış baskısının yoğunlaşabileceğini belirtti.

4.250 dolarlık ons seviyesinde en az 270 ton altın varlığının zarar bölgesine geçtiğini aktaran Cooper, “Bir sonraki teknik destek seviyesi yaklaşık 4.100 dolar civarında bulunuyor.” dedi.

CITI'DEN 3 AYLIK HEDEF FİYAT

Citigroup emtia araştırma ekibi de hafta başında paylaştığı bir notta, önümüzdeki 3 ay için altın fiyat hedefini ons başına 4.300 dolardan 4.000 dolara düşürdü. İstikrar kazanan reel tahvil getirileri ve daha güçlü dolar eğilimine işaret eden analistler, merkez bankalarından gelen fiziki altın talebinin ve ETF girişlerinin de azaldığını, bunun da altında yükseliş ivmesini bir miktar azalttığını belirtti.

ABD’li araştırma ve analiz şirketi Yardeni Research, ons fiyatının 4.000 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulunurken; Ekonomist Emrah Gürelli 4.100-4.200 dolar bandının uzun vadeli yatırımcılar için uygun bir bölge olduğu görüşünü savundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası