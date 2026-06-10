Altın fiyatlarında son dakika! 10 Haziran 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.205 TL ve ons fiyatı 4.180 dolardan güne başlıyor. ABD’de faiz artışı beklentilerinin artması ve Orta Doğu’da tansiyonun yeniden yükselmesi, altında düşüşü hızlandırdı. Günlük kayıp %-2 seviyesine ulaştı. Son 2,5 ayın dibini gören gram fiyatı, 200 günlük ortalamaya çekildi. Ocak ayında gram altında görülen 7.811 TL zirvesinden düşüşün boyutu ise %-20’ye vardı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda hafta ortası işlemleri başlarken altın fiyatlarında zayıf görünüm daha da derinleşti. Orta Doğu’daki belirsizliklerin yanı sıra ABD’den gelen güçlü istihdam verilerinden de negatif etkilenen ons altın, bugünkü ilk işlemlerde 4.175 dolara kadar geriledi. 23 Mart sonrası en düşük seviyeyi gören ons, TSİ 06:00 itibarıyla 4.180 dolardan fiyatlandı. Böylece ons, 2026 yılında yaklaşık %-3 civarında değer kaybına yönelmiş oldu.

10 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN

Onstaki çöküş iç piyasada da karşılık buluyor. 10 Haziran 2026 gram altın fiyatı 6.205 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı ilk işlemlerde 200 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 6.188 TL’ye kadar geriledi ve son 2,5 ayın dibini gördü.

Kapalıçarşı’da fiziki gram satış fiyatı ise sabah saatlerinde 6.275 TL’den gerçekleşti. Fiyatlardaki hareketliliğe karşılık iki piyasa arasındaki makasın bir miktar açıldığı da görüldü.

Bu arada spot gram altında bu yılki prim %4 sınırına kadar gerilerken; ocak ayında görülen 7.811 TL zirvesinden düşüş %-20 boyutuna ulaştı.

DİKKATLER ABD TÜFE VERİSİNDE

Bu arada geçen cuma 200 günlük ortalamanın altına gerileyen ons fiyatı, bugünkü düşüşte de 200 haftalık ortalamanın bulunduğu 4.240 dolar desteğini aşağı kırdı.

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, bugün ABD’de açıklanacak mayıs enflasyon verisi bekleniyor. Piyasada enflasyonun %4,2’ye yükselebileceği tahmin ediliyor. Öngörülerin üzerinde gelebilecek bir verinin, FED’den faiz artışı beklentisini yükselteceği ve altında baskının artabileceği uyarısında bulunuluyor.

JEOPOLİTİK TANSİYON YÜKSELDİ

Bu arada Orta Doğu’da diplomatik çabalara rağmen jeopolitik tansiyonun yeniden yükselmesi de petrolde daha fazla düşüşü önleyerek altın fiyatlarına negatif yansıyor. Dün İran’ın bir ABD helikopterini düşürmesinin ardından Beyaz Saray yönetiminin de karşılık vermesi, müzakerelerde bir anlaşma umudunu zayıflattığı gibi “kırılgan ateşkesi” de tehdit etmeye başladı.

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