Palazzo Gradenigo binasında açılan “Sessizlik” sergisinde sanatçı Ahmet Güneştekin’in son eserleri bir araya geliyor. Sergide farklı figürlerle birlikte sanat eserine dönüştürdüğü kadim Anadolu kapılarına da yer veren Güneştekin, coğrafyamızın güçlü sanat dilini uluslararası alanda daha görünür kılmak istediğini söylüyor.

MURAT ÖZTEKİN / VENEDİK - İtalya’nın Venedik şehrinde kazıklar üzerine inşa edilmiş tarihî binalarının arasında tekneyle ilerleyip üç küçük su yolunun kesiştiği noktaya geldiğinizde Palazzo Gradenigo binası karşınıza çıkıyor. Kökenleri 1500’lere uzanan bu bina, 17. asırda Gradenigo ailesi tarafından saray olarak yeniden inşa ediliyor. Bahçesi, kütüphanesi ve resimleriyle herkesçe tanınıyor. Binada edebî eserler de kaleme alınıyor. Ancak zamanla küçülen yapıya sükûti bir hava hâkim oluyor…



Bir kısmı restore edilen Palazzo Gradengo, beş kata yayılan 2 bin metrekarelik alanıyla Güneştekin Vakfı’nın Venedik’teki merkezine ev sahipliği yapacak.

Sanatçı Ahmet Güneştekin’in 2024 yılında satın aldığı ve restorasyona başladığı işte bu tarihî bina, şimdi âdeta Anadolu kültürüne açılmış bir pencereye dönüşüyor. Üretim ve sergileme noktası olarak faaliyet gösterecek yapıdaki ilk sergi ise “Sessizlik” adını taşıyor. Yıldız Holding’in sponsorluğunda kapılarını açan sergide, dünyada yaşanan savaşlara, göç problemlerine ve baskıcı dijital bilgi akışlarına karşı sükûti bir karşı koyuş fikri öne çıkarılıyor. Binanın iki katında ve etrafında bronz figürler ile maskeler görülüyor. Sergide asıl dikkat çeken unsurlar ise sanatçının Anadolu’nun çeşitli yerlerinden topladığı eşsiz kapıları kullanarak meydana getirdiği eserler oluyor.

SERGİYLE KURULAN KÜLTÜREL KÖPRÜ

Biz de 6 Mayıs’tan itibaren genel ziyarete açılacak olan “Sessizlik” sergisinin ön izlemesini görmek üzere Venedik’teydik. Açılış için Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve Yıldız Holding’in CEO’su Mehmet Tütüncü’nün de aralarında olduğu kültür, sanat ve iş dünyasından isimler şehre akın etti.



Venedik’te iş adamı Murat Ülker ve sanatçı Güneştekin ile bir araya geldik.

Murat Ülker serginin ön izlemesinde yaptığı açıklamada “Türkiye’den çıkan sanatçıların uluslararası platformlarda daha görünür olması gerektiğine inanıyorum. Venedik’teki bu girişimi yalnızca bir sergi olarak değil, aynı zamanda kültürel bir köprü olarak görüyorum; geçmişle bugünü, yerelle evrenseli ve hafızayla geleceği birbirine bağlayan güçlü bir köprü” ifadelerini kullanıyor.



Sergide bir araya geldiğimiz sanatçı Ahmet Güneştekin ise Palazzo Gradenigo’yu bir “emanet” olarak gördüğünü, amacının Anadolu’yu temsil eden romantik bir anlatı kurmak yerine daha çok coğrafyamızın ürettiği güçlü sanat dilini uluslararası alanda daha görünür kılacak kalıcı bir alan meydana getirmek istediğini söylüyor. Güneştekin “Kısacası, burada yalnızca bir bina restore edilmedi. Aynı zamanda Türkiye’den ve Anadolu’dan çıkan kültürel üretimin dünyayla daha güçlü bir ilişki kurabileceği bir alan oluşturulmuş oldu. Benim için asıl anlamı bu” diye konuşuyor.

SÜKÛT İKRARDAN MI GELİR?

Eserlerinde odaklandığı konuları anlatan Güneştekin “Sükût ikrardan gelir” sözüne rağmen her sessizliğin onay anlamına gelmediğini söylüyor. Sanatçı “Sessizlik sergisindeki ‘sessizlik’ daha çok bastırılmış olanla, söylenemeyenle ve bazen de kelimelerin yetersiz kaldığı anlarla ilgili” diyor ve tarih boyunca bazı hikâyelerin hiç konuşulamadığını hatırlatıyor. Güneştekin, mesele edindiği şeylerin başında unutturulmak istenen hikâyelerin geldiğini ifade ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası