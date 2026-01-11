İstanbul’da kültür ve sanat gündemine damga vuran Hane İslam Eserleri Sergisi, düzenlenen törenle ziyaretçilere kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış, sanat ve kültür çevrelerinin yanı sıra yoğun bir protokol katılımına da sahne oldu. Açılışın ardından ''Hane İslam Eserleri Sergisi nerede, nasıl gidilir?'' soruları gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen açılış programında Hane İslam Eserleri Sergisi'nin kurdelesini protokol üyeleriyle birlikte kesti. Açılışın ardından sergi alanını gezen Erdoğan, sergilenen eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı. Peki, Hane İslam Eserleri Sergisi nerede, nasıl gidilir?

Hane İslam Eserleri Sergisi nerede, nasıl gidilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan sergi açılışını yaptı

HANE İSLAM ESERLERİ SERGİSİ NEREDE?

Hane İslam Eserleri Sergisi, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçilere açıldı. Tarihi yapı olan merkez, Kılıçali Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde yer alıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Tophane-i Amire, uzun yıllardır önemli sergi ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Hane İslam Eserleri Sergisi nerede, nasıl gidilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan sergi açılışını yaptı

HANE İSLAM ESERLERİ SERGİSİNE NASIL GİDİLİR?

Serginin düzenlendiği Tophane-i Amire’ye toplu taşıma ile kolayca ulaşılabiliyor. Metro ile gelmek isteyenler M2 hattını kullanarak Taksim veya Şişhane duraklarında inip kısa bir yürüyüşle merkeze ulaşabiliyor.

Tramvay tercih eden ziyaretçiler ise T1 Kabataş-Bağcılar hattını kullanabiliyor. Ayrıca bölgeye İETT otobüs seferleri bulunuyor. Kabataş’a deniz yoluyla geldikten sonra da kısa bir yürüyüşle sergi alanına ulaşmak mümkün.

Haberle İlgili Daha Fazlası