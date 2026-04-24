'Cümle Fener Burada' adlı sergi, İstanbul’un Fener Mahallesi’ni arşiv belgeleri, nadir kitaplar, haritalar, mimari çizimler ve üç boyutlu modeller aracılığıyla bugüne taşıyor.

Fener, Osmanlı İmparatorluğu'nun çok kültürlü yapısı içeri sinde 18. asırda parlayan bir yer oldu. Fenerli Rumlar, Eflak-Boğ-dan voyvodalığına tayin olunuyor, bürokraside mühim mevkilere geliyorlardı. Tabii, bütün siyasi ilişkiler mimari ve kültüre de yansıyordu. İşte Fenerli Rumların 1700'lerdeki sıra dışı dünyaları bir sergiye konu oldu.

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezinde (ANAMED) açılan "Cümle Fener Burada: Hane, Mahalle, Saray ve Şehir", biraz modern bakış açısıyla bir mahalle üzerinden geniş imparatorluk coğrafyasına dair okumalar yapmayı sağlıyor. Sergi, 18. yüzyılda İstanbul'un Fener mahallesi ile Eflak ve Boğdan beylikleri arasın da kurulan çok yönlü ilişki ağlarını; arşiv belgeleri, nadir kitaplar, haritalar, mimari çizimler ve üç boyutlu modeller aracılığıyla inceliyor. Bu noktada Ömer Koç'un Osmanlıya dair geniş arşivinden de istifade ediliyor.

Osmanlı'nın 17. asrına odaklanan sergi! Fener'in 'parlak' zamanları

DIŞI YIPRANMIŞ, İÇİ ŞATAFATLI DÜNYALAR!

Sergi sayesinde önemli bilgiler ediniyoruz. Fenerli Rumlar, Osmanlı bürokrasisindeki rolleri sebebiyle kaftan giyme hakkı kazanıyorlar. Fener semtinde dışarıdan bakılınca yıkık dökük görünen ama içi şatafatlı evler inşa ediyorlar. Bu evlere içeriden görülebilen gizli kubbeler yaptırıyorlar. Fenerli elitlerin şehrin uzağındaki Boğaz köylerine yaptıkları evler ise bambaşka oluyor.

VR'LA 3 ASIRLIK EVDE GEZİNTİ

Sergideki dikkat çeken bölümlerden birinde VR teknolojisi ile Fenerli Rumlardan birinin evini tecrübe etme şansı sunuluyor. Küratörlüğünü Namık Günay Erkal, Firuzan Melike Sümertaş ve Haris Theodorelis-Rigas'ın üstlendiği sergi, 24 Ocak 2027 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

