İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, beyaz et sektöründeki haksız fiyat artışı iddialarına ilişkin soruşturmada 13 şirkete uygulanan 'denetim kayyımlığı' tedbirinin el koyma anlamına gelmediğini, şirket faaliyetlerinin yalnızca hukuka uygunluk açısından denetlendiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, son dönemde beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin vatandaş ihbarları, şikayetler ve temel gıda ürünlerine erişimdeki hassasiyetler dikkate alınarak soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şirketlerin fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etkilerinin detaylı şekilde incelendiği ifade edildi.

Açıklamada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133. maddesi kapsamında 13 şirket hakkında denetim kayyımlığı tedbiri uygulandığı kaydedildi. Bu tedbirin şirket yönetimlerine el koyma veya ticari faaliyetleri durdurma anlamı taşımadığı özellikle vurgulandı.

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AMAÇ; ARZ GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI

Başsavcılık, denetim kayyımlığının mevcut yönetimlerin yerine geçmek değil, şirketlerin işlem ve finansal süreçlerinin mahkemece görevlendirilen denetim mekanizması tarafından hukuka uygunluk açısından izlenmesi olduğunu belirtti. Uygulamanın amacının ise üretim ve tedarik zincirinin aksamaması, arz güvenliğinin korunması ve piyasada tüketici aleyhine oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, stokçuluk, satıştan kaçınma, suni fiyat artışı ve rekabeti bozucu uygulamaların engellenmesinin hedeflendiği aktarıldı. Soruşturmanın serbest piyasa düzeni, adil rekabet ve tüketici haklarının korunması çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 28’inin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Kayyım kararı çıkan 13 şirket ise şöyle:

Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.

O rvital Organik Gıda Ürün ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

AS Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bakpiliç Entegre Tavukçuluk Anonim Şirketi

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi

Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Ak Piliç Ticaret Limited Şirketi

Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi

Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi

Ay-Pi Tavukçuluk Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Gedik)

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