Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde sürüyor.

Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi.

Antalya'da orman yangını devam ediyor!

Yangına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ile 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

HAVADAN DESTEK BAŞLADI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara destek vermeye başladı.

Antalya'da orman yangını devam ediyor!

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

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