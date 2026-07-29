Gülistan Doku cinayetinden tutuklu eski Tunceli Valisi Sonel'in çete kurup çevre illerde yasa dışı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sonel'in talimatıyla belirlenen evlere böcek yerleştirildiği, casus yazılımla dinleme yapıldığı, bazı kişilerin dövüldüğü ortaya çıktı.

Cinayete kurban gittiği anlaşılan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in el konulan dijital materyallerinde yapılan incelemede ortaya çıkarılan talimat ve mesajlaşma trafiği, kendi kontrolünde bir yapılanma kurduğunu ortaya çıkardı.

ÇETE KURMUŞ

Delillere göre eski vali Sonel'in aktif, ihraç ve eski kamu personelinden oluşturduğu sadece kendi talimatlarıyla hareket eden çete, görev alanı dışındaki illerde de yasa dışı faaliyetler gerçekleştirdi.

Sonel'in aleyhindeki sosyal medya hesaplarını belirlemesi için talimat verdiği ihraç polis Gökhan Ertok ve koruma polisi Şükrü Eroğlu üzerinden yürütülen operasyon ağında, tespit edilen kişiler darbedildi ve sonrasında fotoğrafı çekilerek eski valiye gönderildi. Evlerine dinleme cihazı (böcek) yerleştirildi. Telefonları casus yazılımlarla canlı takibe alındı. Sosyal medya hesaplarına saldırıldı.

Gökhan Ertok

"GEREĞİNİ YAPARSINIZ GARDAŞ"

Sonel'in muhalif bir hesabı hedef gösterip "Gereğini yaparsınız gardaş" talimatı vermesinin ardından harekete geçen ekip; bu kişileri yakalayıp düzmece süreçlerle adli kontrole sevk ettirdi. Çetenin bu faaliyetleri ise Ertok'un Sonel'e attığı "Cep telefonunu kopyaladık, ön/arka kamera izleyebiliyoruz. Evine de iki adet böcek yerleştirildi, takip edeceğiz Sayın Valim" mesajıyla netlik kazandı.

Sabah'ta yer alan habere göre örtülü operasyonların finansmanı ise eski valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun hesabı üzerinden sağlandı. Eroğlu, 2019-2021 arasında yapıya parçalar halinde para aktardı.

Tuncay Sonel

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı sevk yazısında, Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'nun yasal mevzuatın ve kamu görevinin sınırlarını aştığını, Tuncay Sonel'in şahsi amaçlarına hizmet eden, kamu hiyerarşisi dışında bağımsız bir yapı gibi hareket ettiklerini ve eylemler üzerinde birlikte hâkimiyet kurduklarını belirtti.

4 AYRI SUÇTAN YENİDEN TUTUKLANDILAR

Savcılık; şüphelilerin kaçma, delilleri yok etme veya değiştirme, tanık ve mağdurlar üzerinde baskı kurma ihtimalinin bulunduğunu belirterek tutuklama talebinde bulundu. Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dört ayrı suçtan yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası