Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da yer aldığı 6 kişi "Rüşvet, İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme" suçlamaları kapsamında gözaltına alındı.

Üsküdar Belediyesi'nde ve gözaltına alınan isimlerin konutunda arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Sinem Dedetaş

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

1 - Sinem Dedetaş (Belediye Başkanı)

2 - Ceyhun Ünlü (Belediye Başkan Yardımcısı)

3 - Alihan Koçoğlu (Belediye Başkan Yardımcısı)

4 - Burçin Çevik (Mimar)

5 - Adem Altıntaş (İş Takipçisi)

6 - Bülent Orhan Tozkoparan (Müteahhit)

İLK OPERASYON NİSANDA YAPILMIŞTI

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon 7 Nisan sabahı yapılmış, Dedetaş'ın yardımcısı Filiz Deveci'nin de aralarında yer aldığı 20'yi aşkın isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Devam eden süreçte Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve 8 isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Haberle İlgili Daha Fazlası