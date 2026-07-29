Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltında
Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da yer aldığı 6 kişi "Rüşvet, İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme" suçlamaları kapsamında gözaltına alındı.
Üsküdar Belediyesi'nde ve gözaltına alınan isimlerin konutunda arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
1 - Sinem Dedetaş (Belediye Başkanı)
2 - Ceyhun Ünlü (Belediye Başkan Yardımcısı)
3 - Alihan Koçoğlu (Belediye Başkan Yardımcısı)
4 - Burçin Çevik (Mimar)
5 - Adem Altıntaş (İş Takipçisi)
6 - Bülent Orhan Tozkoparan (Müteahhit)
İLK OPERASYON NİSANDA YAPILMIŞTI
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon 7 Nisan sabahı yapılmış, Dedetaş'ın yardımcısı Filiz Deveci'nin de aralarında yer aldığı 20'yi aşkın isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Devam eden süreçte Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve 8 isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.