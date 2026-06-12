Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı yapan firmalara 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. 13 şirkete kayyım atanırken 32 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Beyaz et sektöründe rekabeti ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdikleri ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şirketlere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atanırken, 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunması, en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve eşgüdüm içinde hareket etmektedir.

Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir.

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13 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında; serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde; vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçteki değerli katkılarından ötürü Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine teşekkür ediyorum."

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