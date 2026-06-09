Tavuk kanat fiyatı iki ayda 250 liradan 500 liraya çıktı. Piknik malzemeleri de uçtu. Kasaplar, toptancıların ürün vermeyi yavaşlattığını söyledi.

KAAN ZENGİNLİ - Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşın mangal sezonunu açmasını bekleyenler yeniden harekete geçti. İlkbahar aylarında makul seviyelerde seyreden beyaz et fiyatları, aracıların ve bazı perakendecilerin kâr hırsı yüzünden ciddi oranda yükseltildi. Üretim maliyetlerini etkileyen akaryakıt, enerji, yem veya işçilik gibi temel kalemlerde hiçbir artış yaşanmamasına rağmen, fi yat etiketleri suni olarak değiştirildi. Mart ve nisan aylarındaki etiketler ile haziran ayındaki güncel rakamlar karşılaştırıldığında suistimalin boyutu net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Bütün tavuk fiyatlarında ortalama yüzde 45-60 civarında bir artış gözlemleniyor. Asıl büyük vurgun ise doğrudan mangallık olarak talep gören parçalanmış ürünler üzerinden yapılıyor. İlkbahar döneminde kilogramı ortalama 220 lira seviyelerinde olan ızgaralık kanat fiyatı, bugün 450 liraya kadar çıkarak yüzde 115 oranında fahiş bir artış kaydetti. Tavuk pirzolada ise fiyatlar 165 lira seviyelerinden 260 liralara kadar tırmanarak yüzde 55 zamlandı.

Sektördeki bazı uyanıklar bütün tavuğu parçalayarak astronomik kârlar elde etme yoluna gidiyor. Bütün tavuğun kilogram fiyatı 130 lira seviyelerinde tutulurken, ürün kanat veya pirzola haline getirildiğinde asılsız bir işçilik bahanesiyle fiyatlar katlanıyor. Ortada hiçbir ek maliyet yükü bulunmazken tamamen mevsimsel talebi fırsata çeviren bu zihniyet, doğrudan vatandaşın cebine göz dikiyor. Ticaret Bakanlığı ekipleri, haksız fiyat artışı yaparak tüketiciyi mağdur eden işletmelere yönelik saha denetimlerini aralıksız şekilde hızlandırdı.

ARTIŞA GEREKÇE YOK

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiriciler Genel Başkanı Nihat Çelik, özellikle tavuk kanadı fiyatlarında yaşanan son artışın hiçbir ekonomik mantıkla açıklanamayacağını belirtti. Sadece bir ayda fiyatların ikiye katlandığını ifade eden Çelik, mangal sezonunun başlamasının fırsatçılar için bir bahane olarak kullanıldığını vurguladı. Sektördeki bazı üretici ve aracıların tutumunu da sert bir dille eleştiren Çelik, ihracat kapıları kapandığında zarar ettiklerini belirterek yardım isteyenlerin, bugün piyasa canlandığında tüketiciyi mağdur ettiğini söyledi.

Mangal ateşi körükledi! Kanat, tavuğu 3'e katladı

TOPTANCI YAVAŞLATIYOR

Tavuk fiyatlarındaki son artış sadece tüketiciyi değil, mahalle esnafını da zor durumda bırakıyor. Vatandaşla sürekli karşı karşıya geldiklerini belirten kasaplar, asıl sorunun aracı tedarikçilerden kaynaklandığını ifade ediyor. İstanbul’da kasaplık yapan bir esnaf, toptancıların mangal sezonunu bahane ederek fiyatları kasten yükselttiğini söyledi. Esnaf, “Biz vitrine ürün koyarken mahcup oluyoruz ancak büyük toptancılar piyasaya ürün vermeyi yavaşlatıp etiketleri sürekli yukarı çekiyorlar” diyerek duruma tepki gösterdi.

Mangal ateşi körükledi! Kanat, tavuğu 3'e katladı

EKİPMAN FİYATLARI UÇTU

Mangal sezonunun açılması sadece beyaz et fiyatlarını değil, piknik ekipmanlarını da hareketlendirdi. Bahar aylarında kilogramı 80 lira civarında satılan mangal kömürü, yaz mevsiminin başlaması ve fırsatçı satıcıların devreye girmesiyle 150 liraya kadar ulaştı. Piknik alanlarının vazgeçilmezi olan standart sac mangalların fiyatı 300 lira seviyelerinden 600 lira bandına yükseldi. Nisan ayında ortalama 800 liraya bulunabilen katlanır masa ve sandalye setlerinin fiyatı ise 1.500 liraya kadar çıkıyor.

EN FAZLA ARTIŞ IZGARALIK KANATTA

Ürün Mart - Nisan Fiyatı (TL/Kg) Haziran Fiyatı (TL/Kg) Bütün Tavuk 95 - 110 135 - 160 Izgaralık Kanat 190 - 220 280 - 450 Tavuk Pirzola 150 - 160 200 - 240 Baget 120 - 130 145 - 180

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