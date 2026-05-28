Kurban Bayramı'nı fırsat bilip 40 kg et çaldılar! 'Mangal' savunması pes dedirtti
Adana'da kamyonetin kasasından 40 kilogram et çalan şüpheli, kendisine yardım edenlerle birlikte kısa sürede yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin "Mangal yaptık" savunması ise pes dedirtti.
- Ümit Ö. isimli şüpheli, park halindeki kamyonetin kasasına tutunarak aracı takip etti.
- Kamyonet hareket ettikten sonra kasaya giren şüpheli, yaklaşık 40 kilo eti çaldı.
- Şüpheli, araç ışıklarda durduğu sırada inerek kendisini motosikletle takip eden arkadaşı Coşkun S. ile kaçtı.
- Kamyonet sürücüsünün ihbarı üzerine polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri belirledi.
- Gözaltına alınan şüpheliler, etlerin bir kısmıyla mangal yaptıklarını, kalanını sattıklarını öne sürdü.
- Tutuklanan şüpheliler Ümit Ö. ve Coşkun S. adliyeye sevk edildi.
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda iddiaya göre Ümit Ö., park halindeki kamyonetin kasasına tutunarak aracı takip etti.
33 ölü kedi bulunmuştu! Tutuklanan ismin mesleği pes dedirtti
40 KİLO ETİ ÇALIP KAÇTI
Kamyonetin hareket etmesinin ardından kasaya giren şüpheli, yaklaşık 40 kilogram eti çaldı. Araç ışıklarda durduğu sırada kasadan inen Ümit Ö., kendisini motosikletle takip eden arkadaşı Coşkun S.'nin yanına binerek kaçtı. Şüpheliler kısa sürede izlerini kaybettirdi.
'MANGAL' SAVUNMASI
Kamyonet sürücüsü Bekir Ç., etlerin çalındığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek iki şüphelinin saklandığı adresleri belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularında şüphelilerin, "Etlerin bir kısmıyla mangal yaptık, kalanını sattık" dedikleri öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit Ö. ile Coşkun S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.