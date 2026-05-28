Anadolu Ajansı
Son şampiyon öne geçti: NBA finalistini 7'nci maç belirleyecek
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'ü 127-114 mağlup ederek, seride 3-2 üstünlük yakaladı.
Özetle DinleSon şampiyon öne geçti: NBA finalistini 7'nci maç ...
Kaydet
Spor az önce
Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı final serisi 5'inci maçında San Antonio Spurs'ü sahasında 127-114 yenerek, seride 3-2 öne geçti.
- Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 32 sayı, Alex Caruso 22 sayı ile galibiyete önemli katkı sağladı. Chet Holmgren 16 sayı, 11 ribaunt ve Isaiah Hartenstein 12 sayı, 15 ribauntla double-double yaptı.
- Spurs'te Stephon Castle 24 sayı, Julian Champagnie 22 sayı ve Victor Wembanyama 20 sayı attı.
- Serinin 6'ncı maçı 29 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da Spurs'ün evinde oynanacak. Dört galibiyete ulaşan takım NBA finalinde New York Knicks'in rakibi olacak.
0:00 0:00
1x
NBA'de son şampiyon Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da oynanan Batı Konferansı final serisi 5'inci maçında San Antonio Spurs karşısında 127-114 galip geldi.
Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 ve Alex Caruso'nun 22 sayısıyla galibiyete ulaştı. Chet Holmgren 16 sayı, 11 ribaunt ve Isaiah Hartenstein 12 sayı, 15 ribauntla double-double yaptı.
Spurs'te Stephon Castle'ın 24, Julian Champagnie'nin 22 ve Victor Wembanyama'nın 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Serinin 6'ncı maçı, 29 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da Spurs'ün ev sahipliğinde oynanacak. Dört galibiyete ulaşacak takım, NBA finalinde New York Knicks'in rakibi olacak.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
NBA'de "dev takas" iddiası: Alperen Şengün'ün yeni takımı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR