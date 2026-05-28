NBA'de son şampiyon Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da oynanan Batı Konferansı final serisi 5'inci maçında San Antonio Spurs karşısında 127-114 galip geldi.

Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 ve Alex Caruso'nun 22 sayısıyla galibiyete ulaştı. Chet Holmgren 16 sayı, 11 ribaunt ve Isaiah Hartenstein 12 sayı, 15 ribauntla double-double yaptı.

Spurs'te Stephon Castle'ın 24, Julian Champagnie'nin 22 ve Victor Wembanyama'nın 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Serinin 6'ncı maçı, 29 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da Spurs'ün ev sahipliğinde oynanacak. Dört galibiyete ulaşacak takım, NBA finalinde New York Knicks'in rakibi olacak.

