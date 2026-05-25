Spurs'tan Thunder'a 21 sayı fark: Batı Konferansı finalinde seri eşitlendi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 103-82 yenerek, seriyi 2-2'ye getirdi.
San Antonio Spurs, Victor Wembanyama'nın üstün performansıyla Oklahoma City Thunder'ı 103-82 mağlup etti ve Batı Konferansı final serisinde durumu 2-2'ye getirdi.
- Victor Wembanyama 33 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 blok ile oynadı.
- Devin Vassell ve Stephon Castle 13'er, De'Aaron Fox 12 sayı attı.
- Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 19, Isaiah Hartenstein 12, Isaiah Joe 11 sayı kaydetti.
- Serinin 5'inci maçı 27 Mayıs Çarşamba günü TSİ 03.30'da Thunder'ın evinde oynanacak.
NBA'de San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da oynanan Batı Konferansı finali 4'üncü maçında Oklahoma City Thunder'ı 103-82 mağlup etti.
Spurs, Victor Wembanyama'nın 33 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 blokluk performansıyla galibiyete ulaştı. Ev sahibi ekipte Devin Vassell ve Stephon Castle 13'er, De'Aaron Fox ise 12 sayıyla mücadele etti.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 19, Isaiah Hartenstein'ın 12 ve Isaiah Joe'nun 11 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Dört galibiyete ulaşacak tarafın NBA finallerine yükseleceği serinin 5'inci maçı, 27 Mayıs Çarşamba günü TSİ 03.30'da Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.
