NBA'de San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da oynanan Batı Konferansı finali 4'üncü maçında Oklahoma City Thunder'ı 103-82 mağlup etti.

Spurs, Victor Wembanyama'nın 33 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 blokluk performansıyla galibiyete ulaştı. Ev sahibi ekipte Devin Vassell ve Stephon Castle 13'er, De'Aaron Fox ise 12 sayıyla mücadele etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 19, Isaiah Hartenstein'ın 12 ve Isaiah Joe'nun 11 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Dört galibiyete ulaşacak tarafın NBA finallerine yükseleceği serinin 5'inci maçı, 27 Mayıs Çarşamba günü TSİ 03.30'da Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.

