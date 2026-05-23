Anadolu Ajansı
Spurs'ü San Antonio'da devirdi: Thunder final serisinde öne geçti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 123-108 mağlup ederek, seride 2-1 öne geçti. Shai Gilgeous-Alexander, 26 sayı ve 12 asistle maça damga vurdu.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
NBA'de Oklahoma City Thunder, Frost Bank Center'da San Antonio Spurs'ü 123-108 yenerek, seride 2-1 öne geçti.
- Serinin 4'üncü maçı, 25 Mayıs Pazartesi gecesi aynı salonda oynanacak.
- Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 26 sayı ve 12 asistle double-double yaptı. Jared McCain 24, Jaylin Williams 18 ve Alex Caruso 15 sayı kaydetti.
- Spurs'te Victor Wembanyama 26, Devin Vassell 20 ve De'Aaron Fox 15 sayı attı.
NBA'de Oklahoma City Thunder, Frost Bank Center'da konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 15 sayı farkla 123-108 yendi. Thunder'ın 2-1 önde olduğu serinin 4'üncü maçı, 25 Mayıs Pazartesi gecesi aynı salonda oynanacak.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 26 sayı ve 12 asistle double-double yaptı. Jared McCain 24, Jaylin Williams 18 ve Alex Caruso ise 15 sayı kaydetti.
Spurs'te Victor Wembanyama 26, Devin Vassell 20 ve De'Aaron Fox 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR