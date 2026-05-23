Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 123-108 mağlup ederek, seride 2-1 öne geçti. Shai Gilgeous-Alexander, 26 sayı ve 12 asistle maça damga vurdu.

NBA'de Oklahoma City Thunder, Frost Bank Center'da konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 15 sayı farkla 123-108 yendi. Thunder'ın 2-1 önde olduğu serinin 4'üncü maçı, 25 Mayıs Pazartesi gecesi aynı salonda oynanacak.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 26 sayı ve 12 asistle double-double yaptı. Jared McCain 24, Jaylin Williams 18 ve Alex Caruso ise 15 sayı kaydetti.

Jared McCain

Spurs'te Victor Wembanyama 26, Devin Vassell 20 ve De'Aaron Fox 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası