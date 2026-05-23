Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta iç ve dış gelişmelerin etkisiyle 6 haftanın en düşük noktası olan 12.966’ya kadar geriledi. Ardından tepki alımları ile yukarı dönen endeks, haftayı %-3,89 düşüle 13.808 puandan tamamladı. Bu hafta piyasalarda yaşanan gelişmeler ve en fazla para girişi-çıkışı olan hisseler haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda uzun bayram tatilinin öncesindeki hafta, önemli veri akışı ve hareketli fiyatlamalarla geride kaldı. İç piyasalarda haftanın verilerine bakıldığında;

-Mayısta kapasite kullanım oranı 0,1 puanlık artışla %74,1’e yükseldi. Ancak endeks, üretimdeki zayıflama eğilimin sürdüğüne işaret etti.

-Yıllık enflasyon beklentileri mayısta, piyasa katılımcıları için 0,43 puan artışla %23,8’e yükseldi. Reel sektör için 0,60 puan düşüşle %33,1’e ve hane halkı için 2,05 puan düşüşle %49,5’e geriledi.

-Tüketici Güven Endeksi mayısta 0,3 puan artışla 85,8 değerini aldı. Sektörel tarafta ise hizmet ve inşaat güven endeksleri gerilerken, perakende ticaret güven endeksi yükseldi.

-İşsizlik oranı yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda 0,1 puan azalışla %8,2’ye geriledi. Atıl işgücü oranı ise 0,6 puanlık artışla %30,4’e yükseldi.

-Konut fiyat endeksi (KFE) nisanda aylık %1,8 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,6 yükseldi. Böylelikle reel bazda yıllık düşüş %4,3 seviyesinde devam etti.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM 8 haftanın en kötüsü! Altın fiyatını frenleyen 3 sebep

KÜRESEL PİYASALAR

Petrol fiyatları küresel tarafta odak noktasında kalmaya devam etti. ABD ve İran arasında anlaşma umutlarının yeniden yükselmesi temkinli iyimserliği artırdı. Brent petrolün varil fiyatı %-4,79 gerileyerek 104,24 dolardan haftalık kapanış yaptı. Ancak “kırılgan ateşkes” ve enerji fiyatlarının yüksek seyri, ABD ve Avrupa merkez bankalarından faiz artışı beklentileri ile birlikte tahvil faizlerinin de yükselmesini tetikledi.

Borsa 6 haftanın dibinden döndü! En çok para girişi ve çıkışı olan hisseler

BORSA BU HAFTA GERİLEDİ

Bu arada iç piyasalarda siyasi gelişmeler de takip ediliyor. CHP için “mutlak butlan” kararı borsada sert hareketlere sebep oldu. BİST 100 endeksi bu hafta %-3,89 düşüşle 13.808 puandan kapanış yaptı. Ancak endeks, hafta içinde gördüğü 12.966 seviyesinden yukarı dönerek, kayıplarını önemli ölçüde azalttı. BİST 100, son 6 haftanın en düşük noktalarından gelen tepki alımları ile yeniden 14 bine yaklaştı.

PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Bu hafta en fazla para girişi olan 5 hisse:

Şirket Adı Para Girişi (Milyon TL) Astor Enerji 212,12 Oba Makarnacılık 123,21 Pasifik Eurasia Lojistik 121,29 CVK Maden 97,22 Migros 95,17

PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Bu hafta en fazla para çıkışı olan 5 hisse:

Şirket Para Çıkışı (Milyon TL) Akbank 574,44 Türk Hava Yolları 552,48 Ford Otomotiv Sanayi 371,42 Yapı Kredi Bankası 288,00 Aselsan 226,80

Önemli Uyarı: Bu içerik borsada gerçekleşen işlemler dikkate alınarak hazırlandı. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde kesinlikle değildir.