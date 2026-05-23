Borsa 6 haftanın dibinden döndü! En çok para girişi ve çıkışı olan hisseler
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta iç ve dış gelişmelerin etkisiyle 6 haftanın en düşük noktası olan 12.966’ya kadar geriledi. Ardından tepki alımları ile yukarı dönen endeks, haftayı %-3,89 düşüle 13.808 puandan tamamladı. Bu hafta piyasalarda yaşanan gelişmeler ve en fazla para girişi-çıkışı olan hisseler haberimizde…
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda uzun bayram tatilinin öncesindeki hafta, önemli veri akışı ve hareketli fiyatlamalarla geride kaldı. İç piyasalarda haftanın verilerine bakıldığında;
-Mayısta kapasite kullanım oranı 0,1 puanlık artışla %74,1’e yükseldi. Ancak endeks, üretimdeki zayıflama eğilimin sürdüğüne işaret etti.
-Yıllık enflasyon beklentileri mayısta, piyasa katılımcıları için 0,43 puan artışla %23,8’e yükseldi. Reel sektör için 0,60 puan düşüşle %33,1’e ve hane halkı için 2,05 puan düşüşle %49,5’e geriledi.
-Tüketici Güven Endeksi mayısta 0,3 puan artışla 85,8 değerini aldı. Sektörel tarafta ise hizmet ve inşaat güven endeksleri gerilerken, perakende ticaret güven endeksi yükseldi.
-İşsizlik oranı yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda 0,1 puan azalışla %8,2’ye geriledi. Atıl işgücü oranı ise 0,6 puanlık artışla %30,4’e yükseldi.
-Konut fiyat endeksi (KFE) nisanda aylık %1,8 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,6 yükseldi. Böylelikle reel bazda yıllık düşüş %4,3 seviyesinde devam etti.
KÜRESEL PİYASALAR
Petrol fiyatları küresel tarafta odak noktasında kalmaya devam etti. ABD ve İran arasında anlaşma umutlarının yeniden yükselmesi temkinli iyimserliği artırdı. Brent petrolün varil fiyatı %-4,79 gerileyerek 104,24 dolardan haftalık kapanış yaptı. Ancak “kırılgan ateşkes” ve enerji fiyatlarının yüksek seyri, ABD ve Avrupa merkez bankalarından faiz artışı beklentileri ile birlikte tahvil faizlerinin de yükselmesini tetikledi.
BORSA BU HAFTA GERİLEDİ
Bu arada iç piyasalarda siyasi gelişmeler de takip ediliyor. CHP için “mutlak butlan” kararı borsada sert hareketlere sebep oldu. BİST 100 endeksi bu hafta %-3,89 düşüşle 13.808 puandan kapanış yaptı. Ancak endeks, hafta içinde gördüğü 12.966 seviyesinden yukarı dönerek, kayıplarını önemli ölçüde azalttı. BİST 100, son 6 haftanın en düşük noktalarından gelen tepki alımları ile yeniden 14 bine yaklaştı.
PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER
Bu hafta en fazla para girişi olan 5 hisse:
|Şirket Adı
|Para Girişi (Milyon TL)
|Astor Enerji
|212,12
|Oba Makarnacılık
|123,21
|Pasifik Eurasia Lojistik
|121,29
|CVK Maden
|97,22
|Migros
|95,17
PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER
Bu hafta en fazla para çıkışı olan 5 hisse:
|Şirket
|Para Çıkışı (Milyon TL)
|Akbank
|574,44
|Türk Hava Yolları
|552,48
|Ford Otomotiv Sanayi
|371,42
|Yapı Kredi Bankası
|288,00
|Aselsan
|226,80
Önemli Uyarı: Bu içerik borsada gerçekleşen işlemler dikkate alınarak hazırlandı. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde kesinlikle değildir.