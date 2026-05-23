Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bu cuma 4.509 dolara geriledi ve “son 8 haftanın en düşük haftalık kapanışını” gerçekleştirdi. ABD’de faiz artışı beklentisinin radara girmesi, Hindistan’da altın ithalatı vergisinin artması ve Rusya’nın bu yıl yüklü satışları sarı metali frenleyen 3 önemli gelişme olarak öne çıkıyor. Altında pozitif görünümü devamı için ise teknik olarak tek bir şart öne sürülüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Küresel piyasalarda hareketli bir hafta daha geride kalırken, ons altın cuma gününü 4.509 dolardan tamamladı. Onsta haftalık düşüş %-0,68 olarak gerçekleşti. Ons altın aynı zamanda son 8 haftanın “en düşük haftalık kapanışını” da gerçekleştirdi ve zayıf görünümünü sürdürdü.

Bu yıl ocak ayında 5.602 dolarla zirve yapan ons altın; son 2,5 aylık dönemde yüksek petrol, yüksek enflasyon ve yüksek faiz baskısı altında… Altını düşüren başka unsurlar da son dönemde ortaya çıkmaya başladı. Bu bağlamda 3 önemli gelişme altın fiyatlarını frenliyor.

ABD’DE FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

ABD’de önceki hafta beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardında bu hafta da FED yetkililerinden gelen şahin mesajlar ve mayıs ayı PMI verisinde kuvvetli artış; faiz beklentilerinin ve tahvil getirilerinin yükselmesinde etkili oldu. Mevcut durumda piyasalar FED’den yüzde 80 ihtimalle Aralık 2026’da faiz artışı beklemeye başladı. Muhtemel bir faiz indirimi için ise en erken tarih Eylül 2027’ye kadar ötelendi. 2 yıllık ABD tahvil getirisi bu hafta %4,1270’e yükselerek Şubat 2025’ten bu yana en zirve noktaya ulaştı. Dolar getirisindeki bu artış ve gelecek beklentilerindeki bozulmalar, sarı metali baskıladı.

8 haftanın en kötüsü! Altın fiyatını frenleyen 3 sebep

HİNDİSTAN’DA VERGİ VE TALEP

Öte yandan Hindistan’da altın ithalat vergisi, daha geniş kapsamlı düzenleyici sıkılaştırmalarla birlikte %6'dan %15'e çıkarıldı. Bu oran, şimdiye kadarki en yüksek artış oldu. İthalat vergilerindeki artış sebebiyle dünyanın en büyük alıcılarından olan Hindistan’da altın talebinin 2026'da azalması bekleniyor. Mücevherat ve külçe tarafında 50-60 tonluk (yıllık bazda yaklaşık %10) gerileme öngörülüyor.

Dünya Altın Konseyi’ne göre Hindistan’da şu anda yurt içi altın fiyatları, zayıf talep ve bol arz nedeniyle gümrük vergisi artışını henüz tam olarak yansıtmadı. Yerel piyasalar şu anda ithalat fiyatına göre indirimli seyrediyor. Gümrük vergilerindeki artışın kayıt dışı girişleri artırdığına da dikkat çekiliyor.

8 haftanın en kötüsü! Altın fiyatını frenleyen 3 sebep

RUSYA’DAN YÜKLÜ SATIŞ

Bu arada Rusya Merkez Bankası'nın altın stokları da 2026'nın ilk 4 ayında 900 bin ons azalarak 73,9 milyon onsa düştü. Bu, Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeye işaret etti.

Pandemi öncesinde Rusya, dünyanın en büyük resmi altın alıcılarından biriydi ve neredeyse bütün yerli madencilik üretimini topluyordu. Ancak 2020'nin başlarında alımları durdurdu. Ülkenin altın politikası, son dönemde azalan enerji gelirlerinin yol açtığı bütçe açıklarını dengelemek için değişti.

Analistler ons fiyatında 200 günlük ortalamaya işaret eden 4.370 doların önemli bir destek olduğunu ve pozitif görünümün korunması için öncelikle bu seviyenin korunmasının önemli olduğunu vurguluyor.