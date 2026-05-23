AK Parti, ekonomiden sosyal hayata kadar geniş bir alanı kapsayan 22 maddelik ‘torba kanun teklifi’ni Meclis’e sundu. Yeni paketle taksici esnafına plaka satışında vergi muafiyeti, gençlere vergisiz konser ve sinema bileti, denizciliğe prim desteği, deprem bölgesine KDV istisnasında süre uzatımı geliyor...

HABER MERKEZİ - AK Parti Meclis Grubu, 22 maddeden oluşan ‘torba kanun teklifi’ni Meclis Başkanlığına sundu. Teklif ile taksi, dolmuş, minibüs ve servis aracı işletmecilerine vergi istisnası getiriliyor.

Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan esnafın düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihinden önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalarından doğan kazançları gelir vergisinden muaf tutulacak. Yürürlük tarihinden sonra edinilen ticari plakaların elden çıkarılması ise genel hükümler çerçevesinde vergilendirilecek.

Teklifte yer alan diğer düzenlemeler şöyle:

BELEDİYELERE TAKSİTLİ SATIŞ

Belediyelere ait taşınmazların satış bedelinin yüzde 25’inin peşin ödenmesi şartıyla kalan tutar 2 yıla kadar 12 taksitte tahsil edilebilecek. İhalelerde geçici teminat oranı ise işin niteliğine göre yüzde 3 ile yüzde 30 arasında olabilecek.

EMNİYETTE YENİ DÜZENLEME: Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yapılacak değişiklikle amir rütbelerindeki azami kadro oranları yeniden belirlenecek. Sağlık şartları sebebiyle ilişiği kesilen, mahkeme kararıyla dönüp mezun olan ancak süren yargı süreci sebebiyle memuriyetten çıkarılan personele hak tanınacak. Belli şartları taşıyan kişiler 6 ay içinde başvurursa Genel İdare Hizmetleri sınıfında uygun kadroya atanabilecek.

DENİZCİLİĞE PRİM DESTEĞİ: Teklifte, Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görev yapan Türk gemi adamlarına destek geliyor. İşverenlerin sigorta prim payının yüzde 50’si 1 Ocak 2032’ye kadar devlet tarafından karşılanacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 2036’ya kadar uzatabilecek.

DEPREM BÖLGESİNE KDV İSTİSNASI: 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde başlatılan konut, iş yeri, okul ve hastane gibi kamu projelerine uygulanan KDV istisnası 31 Aralık 2028’e kadar uzatılacak.

ARAÇ TESCİLİNDE SÜRE: Elektronik ortamda tescili mümkün olan araçların satış sonrası tescil süresi 3 iş gününden 15 iş gününe çıkarılıyor.

ENGELLİ VE YAŞLILARA MERKEZ: Devlete ait engelli ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri ormanlık alanlara kurulabilecek. Böylece tarımsal rehabilitasyon ve orman terapisi gibi uygulamalar kurumsallaşacak.

AKARYAKITTA VERGİ TEDBİRİ

Akaryakıt ve LPG piyasalarında vergi kaybı ve kaçakçılığıyla mücadeleyi hedefleyen teklife göre, vergi tahsil güvenliği için idarenin teminat artırma yetkisi 2 katından 5 katına çıkarılacak. Düzenlemeyle sahte belge düzenleme veya kullanma suçlarına yönelik tedbirlerin de kesintisiz uygulanması amaçlanıyor.

HASILAT BAZLI VERGİDE 3 YIL

Taksicilere hasılat esaslı kazanç tespiti usulünün kapsamı genişliyor. Taksimetre ile çalışan taksi mali cihazları kullanılarak taksi esnafının elde ettiği hasılatın tamamının sistem üzerinden takibi mümkün olacak, esnaf hasılat esaslı vergi sistemine dâhil olacak ve uygulamadan en fazla 3 yıl yararlanabilecek.

GENÇLERE KÜLTÜR SANAT JESTİ

Teklifte kültür ve sanat etkinliklerine erişim artırılacak. Buna göre, 18 yaş altındaki çocuk ve gençler ile öğrenimine devam eden 25 yaş altı öğrencilerden sinema, tiyatro ve konser gibi biletli etkinliklerde eğlence vergisi alınmayacak.

