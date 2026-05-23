İçişleri Bakanı Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca 334 bin personelin havadan, karadan ve otobüslere gizli yolcu olarak binerek denetimler yapacağını açıkladı. Çiftçi, EDS denetimlerinin yerlerinin mobil uygulamadan görülebileceğini belirterek, “Tuzak radar uygulaması yapılmayacak. Devlet tuzak kurmaz” dedi.

Gamze Erdoğan / ANKARA - Ankara’da gazeteciler ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, trafik kazaları sebebiyle can kayıplarının önlenmesi amacıyla trafik tedbirlerinin hareketliliğinin başladığı 22 Mayıs ile bayram bitişinin ardından ilk iş günü olan 1 Haziran 2026 tarihleri arasındaki 11 gün boyunca planlandığını duyurdu. Bakan Çiftçi şunları söyledi:

“BAYRAMDA 334 BİN KOLLUK KUVVETİ GÖREV ALACAK”

“66 bin 481’i trafik tedbirleri kapsamında olmak üzere 334 bin 17 kolluk personeli görevlendirildi.

Şehirlerarası otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılarak terminal çıkışları ile güzergâhta şehirlerarası otobüsler ve diğer araçlar üzerinde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. Ülke genelinde ise bin 238 personel gizli yolcu olarak otobüs denetimde bulunacak. Helikopter ile 9 il 108 saat, drone ile 81 il 5 bin 828 saat olmak üzere toplamda 5 bin 936 saat hava araçları ile denetim gerçekleştirecek.

“DEVLET TUZAK KURMAZ”

Bayram tatili süresince 61 ildeki, 520 EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) ile 21 bin 682 kilometrelik güzergâhta hız denetimi yapılacak. EDS nokta ve güzergâhlarına ilişkin bilgiler HAYAT 112 Acil Mobil uygulamamız üzerinden öğrenilebilecek. Emniyet Genel Müdürlüğünden 619, Jandarma Genel Komutanlığından 962 olmak üzere toplam bin 581 mobil radar ile denetimler sağlanacak. Tuzak radar uygulamasının yapılmayacak. Denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil, kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmak. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz; vatandaşının canını, huzurunu ve güvenliğini korur.

“ŞEHİR İÇLERİNDE KGYS KAMERALARI İLE DENETİMLER YAPILACAK”

Şehir içinde en fazla kaza ve can kaybına sebep olan; makas atma, hatalı şerit değiştirme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, takip mesafesine uymama, sürüş esnasında cep telefonu kullanma, dönüş kurallarına uymama, kırmızı ışık ihlallerine yönelik KGYS kameraları aracılığıyla denetimler yapılacak.

“TÜM İSTASYONLAR VE TERMİNALLER DENETLENECEK”

Şehirlerarası otobüs terminalleri ve ara istasyonları da denetlenecek. Şoför ve yolcular bilgilendirilerek emniyet kemeri takmaları sağlanacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların takograf denetimine ağırlık verilecek. Dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları kenarları ile otoyollar ve devlet kara yolları üzerinde zorunlu hâller dışında duraklama, park etme gibi ihlallere izin verilmeyecek, ekiplerimiz tarafından yol güzergâhları kontrol edilecek. Ağırlık ve boyutları yasal sınırların üzerinde olan araçlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 23-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında özel izin düzenlenmeyeceğinden, bu tür taşıtların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

“KAMYON VE ÇEKİCİLER İÇİN BAZI YOLLAR YASAKLANDI”

30 Mayıs 2026 cumartesi günü saat 13.00’ten, 1 Haziran 2026 pazartesi günü saat 01.00’a kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrinin bazı otoyollarda yasaklandı. İstanbul istikametine doğru; Kırklareli’nden D-100 karayolu ve O-3 otoyolu, Tekirdağ’dan D-110 karayolu ile O-7 otoyolu, Sakarya’dan O-7 otoyolu, Ankara’dan O-4 ve D-750 karayolları, Amasya Merzifon’dan D-100 karayolu, Bursa’dan O-5 otoyolu ile D-575 ve D-595 karayolları, Bilecik Bozüyük’ten D-650 karayolu ile O-5 otoyolunun Manisa, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli katılımlarından ve D-650 karayolunun Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Sakarya katılımlarından itibaren kısıtlama uygulanacak. Ankara istikametine doğru ise; D-200 karayolunda Bilecik Bozüyük ve Sivas’tan Ankara’ya kadar, D-300 karayolunda İzmir’den Afyonkarahisar’a kadar, D-260 karayolunda Afyonkarahisar’dan Eskişehir Sivrihisar’a ve Kayseri’den Kırşehir’e kadar, D-260 ve D-765 karayollarında Kırşehir’den Kırıkkale’ye kadar, D-785 ve D-190 karayollarında ise Çorum’dan Kırıkkale’ye kadar olan güzergâhlarda geçişlere izin verilmeyecek.”

“ŞEHİTLİKLERDE İLAVE TEDBİRLER ALINACAK”

Şehitlik ve kabir ziyaretlerinde ise oluşabilecek yoğunluktan dolayı ilave tedbir alındığını duyuran Bakan Çiftçi, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunabileceği alanlar ile çevrelerinde ilave trafik tedbirleri planlanacak. Daha önceki bayramlarda can kayıplarının yoğunlaştığı 17 ildeki 20 güzergâhta ilave tedbirler alınacak” dedi.

2021-2024 YILLARI KURBAN BAYRAMINDA 860 CAN KAYBI YAŞANDI

Son yıllara ilişkin can kaybı ve kazalarla ilgili rakamlar paylaşan Çiftçi, şunları söyledi: “2021-2024 yılları arasındaki kurban bayramlarında 425'i hız ihlali, 233'ü şerit izleme, değiştirme ve makas, 107'si geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, 77'si arkadan çarpma, 18'i kırmızı ışık ihlali ve 143'ü diğer hatalar olması nedeniyle toplamda bin 3 kural hatası yaşandı. Bu hatalar 860 can kaybına neden oldu. 2021 yılında 6 bin 469, 2022 yılında 6 bin 132, 2023 yılında 7 bin 408, 2024 yılında 7 bin 319 ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşandı. 2021 yılında 212 can kaybı, 11 bin 719 yaralı, 2022 yılında 177 can kaybı, 10 bin 702 yaralanma; 2023 yılında 257 can kaybı, 13 bin 89 yaralanma; 2024 yılında ise 214 can kaybı, 12 bin 282 yaralanma olarak gerçekleşti. 2021 yılında 23,6 ortalama can kaybı, 2022 yılında ortalama 17,7 can kaybı, 2023 yılında ortalama 28,6 can kaybı, 2024 yılında ise 23,8 can kaybı yaşandı.





