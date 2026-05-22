Kuyruk uzadıkça uzadı! Emniyet alarma geçti, mesaisi biten oraya akın etti
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte Kuzey Ege’ye gitmek isteyen tatilciler yollara akın etti. Balıkesir’in Edremit ilçesinde özellikle Akçay kavşağında kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Emniyet birimleri alarma geçti, yoğunluğun artarak devam etmesi bekleniyor.
9 günlük bayram tatilini fırsat bilen binlerce vatandaş, mesai bitiminin ardından yollara döküldü. İstanbul, Bursa, İzmir ve Çanakkale gibi metropollerden yola çıkan tatilciler, Kuzey Ege'nin incisi konumundaki turizm beldelerine yöneldi. Yoğun akışın ilk saatlerinde, bölgenin en kritik geçiş noktası olan Balıkesir'in Edremit ilçesinde trafik durma noktasına geldi.
KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren araç yoğunluğu, özellikle Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde yer alan Akçay tatil merkezi kavşağında kilitlenmelere yol açtı.
İstanbul ve Bursa yönünden gelen araçların da Çanakkale ve İzmir bağlantı yollarına katılmasıyla birlikte kavşakta uzun araç kuyrukları ve konvoylar meydana geldi. Sürücüler tampon tampona ilerlemekte güçlük çekerken, bölgedeki oteller ve yazlık sitelere giden bağlantı yollarında da araç yoğunluğu tavan yaptı.
EMNİYET BİRİMLERİ ALARMA GEÇTİ
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve ilçe zabıta ekipleri alarma geçti. Trafik polisleri, Akçay ve sinyalizasyonun yoğun olduğu diğer stratejik kavşaklarda manuel müdahalelerle akışı hızlandırmaya çalışıyor. Yetkililer, yoğunluğun hafta sonu itibarıyla en üst seviyeye ulaşacağını öngörüyor.
Sürücülerin aşırı hızdan kaçınmaları, emniyet kemerlerini takmaları ve takip mesafelerine dikkat etmeleri yönünde uyarılar peş peşe yapılıyor.