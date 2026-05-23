Üniversitede eğitim gören 20 binin üzerindeki öğrencinin akademik geleceği için gözler YÖK’ün atacağı adımlara çevrildi. Süreçte, daha önce Şehir Üniversitesinde uygulanan modelin devreye alınması bekleniyor.

Mahmut ÖZAY / İSTANBUL - Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni iptal edildi. Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu – TMSF) el koyduğu Can Holding bünyesinde yer alan üniversite, Eylül 2025’ten bu yana kayyum yönetimindeydi. 1996 yılında kurulan üniversitede öğrenim gören öğrencilerin, garantör devlet üniversitesi olarak belirlenen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitimlerine devam edeceği bildirildi.



Kararın ardından gözler, üniversitede öğrenim gören 20 binin üzerindeki öğrencinin akademik ve mezuniyet süreçlerine çevrildi. Edinilen bilgilere göre, daha önce kapatılan İstanbul Şehir Üniversitesi için uygulanan modelin, İstanbul Bilgi Üniversitesi açısından da hayata geçirilmesi bekleniyor. Şehir Üniversitesi sürecinde garantör üniversite olarak Marmara Üniversitesi belirlenmişti. Bu kapsamda öğrencilerin diplomaları Marmara Üniversitesi tarafından hazırlanmış, mezuniyet yılındaki rektör ve dekan imzalarıyla düzenlenmişti. Transkript eklerinde ise eğitimin bir bölümünün Şehir Üniversitesi’nde alındığını gösteren, Yükseköğretim Kurulu onaylı eşdeğerlik bilgisine yer verilmişti. Mezuniyet hakkı kazanan öğrenciler, lisans eğitimlerini Marmara Üniversitesi bünyesinde tamamladıkları için Marmara Üniversitesi mezunu olarak tescillenmişti.

YÜZDE 10 KRİTERİ

Mevcut uygulamaya göre, öğrenci sayısı belirli bir seviyenin altına düşene kadar öğrencilerin İstanbul Bilgi Üniversitesi diploması almaya devam edeceği ifade ediliyor. Öğrenci sayısının mevcut kapasitenin yüzde 10’unun altına düşmesi durumunda ise “hami üniversite” modeli devreye girecek. Bu aşamadan sonra mezun olacak öğrencilerin diplomalarının, görevlendirilecek hami üniversite tarafından düzenleneceği belirtiliyor.

Öğrencilerin eğitim ücretlerine ilişkin süreçte de mevcut sistemin korunacağı öğrenildi. Buna göre öğrenciler, eğitim-öğretim ücretlerini ödemeye devam edecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kaynakları ise bursluluk haklarının korunmasına yönelik yasal güvencelerin sürdüğüne dikkat çekiyor.



Kararın ardından YÖK tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, üniversitede görev yapan akademik ve idari personelin durumuna ilişkin işlemlerin de mağduriyet oluşturulmadan yürütüleceği vurgulandı. Sürece ilişkin detaylı bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi.



Öte yandan Bilgi'nin faaliyet izninin kaldırılmasının ardından en büyük belirsizlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde karşılığı bulunmayan hukuk, mühendislik, işletme, psikoloji ve iletişim gibi bölümlerin geleceği oldu. Daha önce benzer süreçlerde uygulanan modeller doğrultusunda, YÖK’ün “kazanılmış hakların korunması” ilkesi kapsamında öğrencilerin mağdur olmaması için çok aşamalı bir geçiş planı üzerinde çalışabileceği değerlendiriliyor.

