Times Higher Education'ın (THE) 2026 Asya sıralamasında Türkiye öne çıktı. 4 üniversite ilk 100’e girerken toplam 109 üniversite listeye adını yazdırdı, Türkiye bu performansla dünyada 3’üncü sıraya yükseldi.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) 2026 yılı Asya En İyi Üniversiteler Sıralaması’nı yayımladı. 36 ülke ve bölgeden toplam 929 yükseköğretim kurumunun “araştırma kalitesi”, “öğretim ortamı”, “bilgi aktarımı” ve “uluslararası görünüm” olmak üzere dört temel boyutta ve toplam 18 farklı göstergeyle ölçülerek yapılan sıralamada Türk üniversitelerinin başarısı dikkati çekti.

TÜRKİYE 3. OLDU!

Toplam 4 Türk üniversitesi ilk 100’e, 7 Türk üniversitesi ilk 200’e, 14 Türk üniversitesi ise ilk 300’e girmeyi başardı. 29 üniversite ilk 500’e girmeyi başardı. Toplam 109 üniversitesi sıralamaya giren Türkiye, bu alanda 3. oldu.

Koç Üniversitesi 73’üncü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 78’inci, Sabancı Üniversitesi 82’nci, İstanbul Teknik Üniversitesi ise 97’nci sırada yer alarak ilk 100’e giren üniversiteler olurken Boğaziçi Üniversitesi 102’nci, Bilkent Üniversitesi 137’nci, Yıldız Teknik Üniversitesi 171’inci olarak ilk 200’e girme başarısı gösterdi. Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi 201-250 bandında, Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi 251-300 bandında yer alarak ilk 300’e giren üniversiteler arasında yer aldı. 301-350 bandında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi bulunurken, 351-400 bandında ise Akdeniz Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yer aldı. Ankara Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi de 401-500 bandına yerleşti.

