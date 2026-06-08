Adana’da sıcaklık arttı, boğulma vakaları alarm vermeye başladı. Şu ana kadar 11 kişinin boğulduğu kentte, gençlerin “Kendime güveniyorum, yüzmekten korkmuyorum” diyerek kanallarda yüzmeye devam etmesi ise ‘Pes’ dedirtti.

Hava sıcaklığının yeniden yükselmeye başladığı Adana’da zabıta ekipleri, serinlemek için nehir ve kanallara giren vatandaşları tek tek uyardı.

11 kişinin boğulduğu yerde göz göre göre tehlike! ‘Biz kendimizi kurtarabiliriz’ deyip yüzmeye devam ettiler

11 KİŞİ BOĞULDU

Artan sıcaklık sonrası boğulma vakaları da yavaş yavaş görülmeye başlarken, uyarılarını dikkate almayan bazı çocuklar kanallarda yüzmeye devam etti. Kentte sıcakların başlamasıyla şu ana kadar 11 kişinin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukları sudan çıkmaları konusunda üst üste uyarsa da aldıkları tepki şaşırttı. Bazı gençler, yüzme bildikleri için kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.

11 kişinin boğulduğu yerde göz göre göre tehlike! ‘Biz kendimizi kurtarabiliriz’ deyip yüzmeye devam ettiler

"KORMUYORUM"

17 yaşındaki Ahmet Elhali, “Sıcak olduğu için buraya gelip yüzüyoruz. Burada onlarca kişi boğuluyor ama yüzen bilir. Biz kendimizi kurtarabiliriz. 17 yaşındayım ve küçüklükten beri burada yüzüyorum. Ben kendime güveniyorum. Burada yüzmekten korkmuyorum" dedi.

"KAÇAK GELİYORUM"

16 yaşındaki Ahmet Arıkan ise “Hava sıcak, Adana yanıyor. Ben 16 yaşındayım. Yüzmeyi bildikten sonra korkacak bir şey yok. 10 yaşından bu yana burada yüzüyorum. Annem ve babam burada yüzdüğümü bilmiyor. Kaçak geliyorum. Havuz, buranın verdiği zevki vermediği için burada yüzüyoruz" dedi.

11 kişinin boğulduğu yerde göz göre göre tehlike! ‘Biz kendimizi kurtarabiliriz’ deyip yüzmeye devam ettiler

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