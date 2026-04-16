Avrupa üniversiteleri İstanbul’da buluşuyor! Açılış konuşmasını YÖK Başkanı yapacak
Avrupa yükseköğretiminin en önemli buluşmaları arasında yer alan Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Yıllık Konferansı, bugün Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Konferansın açılış konuşmasını Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar yapacak.
Eğitim
Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek olan ve her yıl farklı bir Avrupa ülkesinde gerçekleşen konferans, “Değişen Bağlamlarda Üniversiteler Arası İş Birliği” ana temasıyla yapılacak.
- Konferansın ana teması “Değişen Bağlamlarda Üniversiteler Arası İş Birliği”.
- İki gün sürecek toplantılarda eğitim programlarının geleceği, araştırma ve inovasyonda ortak projeler, üniversite-sanayi iş birlikleri, gençlerin değişen beklentileri ile dijitalleşmenin eğitim ve araştırma süreçlerine etkileri ele alınacak.
- Konferansın, Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşma hedefl erine önemli katkı sunması bekleniyor.
MAHMUT ÖZAY - Her yıl farklı bir Avrupa ülkesinde düzenlenen konferansın 29’uncusu, bu yıl “Değişen Bağlamlarda Üniversiteler Arası İş Birliği” ana temasıyla yapılacak.
İki gün sürecek toplantılarda eğitim programlarının geleceği, araştırma ve inovasyonda ortak projeler, üniversite-sanayi iş birlikleri, gençlerin değişen beklentileri ile dijitalleşmenin eğitim ve araştırma süreçlerine etkileri ele alınacak.
Konferansın, Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşma hedefl erine önemli katkı sunması bekleniyor.
