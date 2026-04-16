Avrupa yükseköğretiminin en önemli buluşmaları arasında yer alan Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Yıllık Konferansı, bugün Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Konferansın açılış konuşmasını Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar yapacak.

MAHMUT ÖZAY - Her yıl farklı bir Avrupa ülkesinde düzenlenen konferansın 29’uncusu, bu yıl “Değişen Bağlamlarda Üniversiteler Arası İş Birliği” ana temasıyla yapılacak.

İki gün sürecek toplantılarda eğitim programlarının geleceği, araştırma ve inovasyonda ortak projeler, üniversite-sanayi iş birlikleri, gençlerin değişen beklentileri ile dijitalleşmenin eğitim ve araştırma süreçlerine etkileri ele alınacak.

Konferansın, Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşma hedefl erine önemli katkı sunması bekleniyor.

