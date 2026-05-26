2026 Kurban Bayramı öncesinde Isparta bayram namazı saati vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bayram sabahında camilerde saf tutmaya hazırlanan vatandaşlar, Isparta’da bayram namazının saat kaçta kılınacağını ve ilçe ilçe vakit bilgilerini araştırmaya başladı.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Isparta’da yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatlerine odaklandı. Bayram sabahında ibadetlerini cemaatle birlikte yerine getirecek olan vatandaşlar, özellikle “Isparta bayram namazı saat kaçta?” sorusuna cevap arıyor. 2026 Kurban Bayramı için açıklanan namaz vakitleriyle birlikte kent genelindeki saat bilgileri netleşti.

ISPARTA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Isparta’da Kurban Bayramı namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 06.13’te kılınacak. Bayram sabahı camilerde yoğunluk yaşanması beklendiği için vatandaşların erken saatlerde camilere gitmesi tavsiye ediliyor.

Isparta’da bayram namazının ardından vatandaşların kurban ibadetlerini yerine getirmek üzere hazırlıklara başlaması bekleniyor. Bayram sabahı il genelindeki camilerde manevi atmosferin yoğun şekilde hissedileceği ifade ediliyor.

Isparta bayram namazı saat kaçta? Isparta Kurban Bayramı namazı vakti

ISPARTA KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKTİ İLÇELER

Isparta merkezde bayram namazı saati 06.13 olarak açıklanırken ilçelerde dakikalık farklılıklar yaşanabiliyor.

Aksu (I) : 06.11

Atabey: 06.12

Eğirdir: 06.11

Gelendost: 06.10

Gönen: 06.12

Keçiborlu: 06.13

Şarki Karaağaç: 06.09

Senirkent: 06.12

Sütcüler: 06.12

Uluborlu: 06.12

Yalvaç: 06.09

Yenisar Bademli: 06.10

İLGİLİ HABERLER HABERLER İzmir bayram namazı saat kaçta? Kurban Bayramı İzmir namaz vakitleri

Haberle İlgili Daha Fazlası