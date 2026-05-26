2026 Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte İzmir bayram namazı saati ve ilçe ilçe namaz vakitleri araştırılmaya başladı. 2026 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrası İzmir’de bayram namazının kaçta kılınacağı netleşti. İşte, İzmir'de ilçe ilçe bayram namazı saatleri...

Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba sabahı milyonlarca vatandaş camilerde saf tutacak. Bayram namazını cemaatle birlikte eda etmek isteyen vatandaşlar özellikle “İzmir bayram namazı saat kaçta?” sorularına cevap arıyor.

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2026 Kurban Bayramı namaz vakitlerine göre İzmir’de bayram namazı sabah saat 06.25’de kılınacak. Bayram sabahı camilerde yoğunluk yaşanması beklenirken vatandaşların namaz saatinden önce camilerde hazır bulunmaları tavsiye ediliyor.

Kurban Bayramı’nın manevi atmosferini camilerde yaşamak isteyen vatandaşlar sabah namazının ardından bayram namazı için saf tutacak. Bayram hutbesinin ardından ise vatandaşlar bayramlaşacak ve kurban ibadeti için hazırlıklarına başlayacak.

KURBAN BAYRAMI İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İLÇE İLÇE

İzmir’in ilçelerinde bayram namazı saatlerinde birkaç dakikalık farklılıklar yaşanabiliyor. İzmir için ilçe ilçe Kurban Bayramı namaz vakitleri şu şekilde:

Aliağa: 06.25

Bayındır: 06.23

Bergama: 06.23

Beydağ: 06.21

Çeşme: 06.29

Dikili: 06.25

Foça: 06.26

Güzelbahçe: 06.26

Karaburun: 06.27

Kemalpaşa: 06.24

Kınık: 06.23

Kiraz: 06.21

Menderes: 06.25

Menemen: 06.25

Ödemiş: 06.22

Seferihisar: 06.27

Selçuk: 06.25

Tire: 06.23

Torbalı: 06.25

Urla: 06.25

