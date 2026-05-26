Mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler geçiren CHP'de Genel Merkez personelinin maaş ve bayram ikramiyelerinin yatırıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta mahkemenin verdiği butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilmişti. Karar sonrası hareketli günler geçiren CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü Genel Merkez'deki makam koltuğuna oturacağı açıklandı.

Kılıçdaroğlu'nun çalışma ekibinden alınan bilgiye göre, parti çalışanlarının maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri de planlandığı gibi yapıldı.

PERSONEL MAĞDUR EDİLMEYECEK

Kamuoyuna yansıyan "CHP'de maaş ödemeleri donduruldu" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı belirtilirken, hiçbir personelin bu süreçte mağdur edilmeyeceği belirtildi.

İNTERNET SİTESİ YÖNETİMİ DEĞİŞTİ

Öte yandan CHP'nin kurumsal internet sitesinin yönetiminin Kılıçdaroğlu'nun ekibine teslim edildiği aktarıldı. Partinin sosyal medya hesaplarının devri konusunda da talepte bulunulduğu ifade edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün evinde kalması ve bazı görüşme ile kabulleri gerçekleştirmesi bekleniyor.

"ÇALIŞAN SAYISI 2 KATA YAKIN ARTTI"

Kamuoyuna yansıyan "bazı çalışanların işten çıkartıldığı" yönündeki iddialara ilişkin de değerlendirme yapıldı. Bu dönemde partideki çalışan sayısının 2 kata yakın arttığı belirtildi. Bazı personelin işe gelmediği yönünde tespitler bulunduğuna işaret edilerek, işten çıkarmaların bu kapsamda yapılmış olabileceği belirtildi.

