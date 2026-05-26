Bursa’da refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürünün kardeşinin de 4 yıl önce motorla bariyerlere sıkışarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde motosikletiyle ilerleyen 39 yaşındaki Ertuğ Toker, refüje çarparak hayatını kaybetti. Kuryelik yaptığı öğrenilen Toker’in kardeşi Ertan Toker'in de 4 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

4 yıl sonra tekrarlayan acı! Kardeşi gibi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

SEVENLERİ KAHROLDU

Bursaspor taraftar gruplarından Teksas’ın sevilen isimlerinden biri olduğu belirtilen Ertuğ Toker’in ölüm haberi sevenlerini kahretti. Bursaspor camiasını ve Toker ailesini yasa boğan ölümün ardından Bursaspor taraftar grubu Teksas taziye mesajı yayınladı.

4 yıl sonra tekrarlayan acı! Kardeşi gibi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

BURSASPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Sosyal medyadan yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

Tribünlerimizden ve eski dernek başkanlarımızdan Ertuğ Toker vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Muradiye Camii’nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

4 yıl sonra tekrarlayan acı! Kardeşi gibi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Ertuğ Toker'in 29 yaşındaki kardeşi Ertan Toker, Kasım 2022'de motosiklet kullanırken bariyerlere sıkışıp hayatını kaybetmişti.

4 yıl sonra tekrarlayan acı! Kardeşi gibi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Haberle İlgili Daha Fazlası