İhlas Haber Ajansı
Salih Özcan açıklaması: Borussia Dortmund'dan resmen ayrıldı
Bundesliga'da sezonu şampiyon Bayern Münih'in ardından ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund, milli oyuncu Salih Özcan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, yeni sezon yapılanması kapsamında milli orta saha oyuncusu Salih Özcan'a veda etti.
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması başladı. Bu kapsamda siyah-sarılı kulüp, milli orta saha oyuncusu Salih Özcan'a veda etti.
DORTMUND'DAN SALİH'E TEŞEKKÜR
Alman kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Özcan'ın Borussia Dortmund'da 4 yıl boyunca gösterdiği tutku, bağlılık ve özveri için teşekkür edildi.
96 MAÇTA 2 ASİST
Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Salih Özcan, Borussia Dortmund formasıyla toplam 96 müsabakaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, gol sevinci yaşayamazken, 2 asist katkısı yaptı.
