Bundesliga'da sezonu şampiyon Bayern Münih'in ardından ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund, milli oyuncu Salih Özcan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması başladı. Bu kapsamda siyah-sarılı kulüp, milli orta saha oyuncusu Salih Özcan'a veda etti.

DORTMUND'DAN SALİH'E TEŞEKKÜR

Alman kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Özcan'ın Borussia Dortmund'da 4 yıl boyunca gösterdiği tutku, bağlılık ve özveri için teşekkür edildi.

96 MAÇTA 2 ASİST

Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Salih Özcan, Borussia Dortmund formasıyla toplam 96 müsabakaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, gol sevinci yaşayamazken, 2 asist katkısı yaptı.

