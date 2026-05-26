Radar noktaları görüntüleme! Hangi şehirde kaç tane radar var? Hayat 112 uygulaması radar sorgulama
Trafikte radar uygulamaları bayram boyunca devam edecek. Bayram yolculuğu öncesi radar denetimleri yeniden gündeme gelirken, sürücüler radar noktalarını nasıl görüntüleyeceğini araştırıyor. İçişleri Bakanlığı’nın geliştirdiği HAYAT 112 uygulaması üzerinden radar ve EDS noktaları anlık olarak görülebilirken, vatandaşlar “Hangi şehirde kaç radar var?” sorusuna cevap arıyor.
Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaş memleket ziyareti, tatil ve bayramlaşma planları kapsamında yollara çıkmaya hazırlanırken, trafik denetimleri de yeniden gündeme geldi. Bayram süresince artması beklenen araç yoğunluğu nedeniyle sabit radar, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve hız koridoru uygulamaları birçok sürücünün yakın takibinde yer alıyor.
SABİT RADARLAR NASIL ÇALIŞIYOR?
Sabit radar sistemleri özellikle çevreyolları ve otoyollarda yol üstüne kurulan platformlardaki kameralar aracılığıyla araçların hızını anlık olarak tespit edebiliyor. Bunun yanı sıra yol kenarlarında ya da refüjlerde bulunan TEDES direkleri üzerinden de hız kontrolleri gerçekleştiriliyor. Belirlenen hız sınırının aşılması durumunda ise sistem tarafından otomatik olarak plakaya ceza uygulanıyor.
İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları Sorgulama
RADAR NOKTALARI 2 FARKLI PLATFORM ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR
Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin konum bilgileri (radar denetim noktaları, EDS alanları ve hız koridorları) Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sistemi üzerinden ayrıca kısa süre önce kullanıma sunulan HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması üzerinden de görülebiliyor.
Uygulamada şehir ve güzergâh seçimi yapıldığında; radar noktaları, trafik kontrol uygulamaları ve hız koridorlarına ilişkin bilgiler liste halinde kullanıcıya sunuluyor. Örnek olarak İstanbul-Sivas güzergahında toplam 17 radar noktası bulunduğu görülüyor.
Ayrıca uygulamada "radarlı trafik uygulaması" ve "radarsız trafik uygulaması" noktaları ayrı ayrı görülebiliyor. Sürücüler, yolculuk öncesinde radar sorgulama yaparak güzergâh üzerindeki denetim alanları hakkında fikir sahibi olabiliyor.