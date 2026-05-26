İskoçya’da yaşayan 39 yaşındaki Jayme Stephen, köpeğini beslerken yere düşen küçük bir mama tanesine basması sonucu bacağını kaybetti. Önemsiz gibi görülen bu kaza, saatler içinde ölümcül bir enfeksiyona dönüşürken, genç kadının sağ bacağı ampute edildi.

Aberdeenshire bölgesinde yaşayan Jayme Stephen, Border Collie cinsi köpeğini beslerken yere düşürdüğü mama tanesini fark etmeyerek üzerine bastı.

Tip 1 diyabet hastası olan ve bu sebeple ayaklarında sinir hasarı ve hissizlik bulunan Stephen, durumu dakikalar sonra fark ettiğinde artık çok geçti. Mamanın açtığı küçük yara anında nekroza (doku ölümüne) dönüştü.

Mirror'un haberine göre, beş gün içinde dayanılmaz ağrılarla kıvranmaya başlayan talihsiz kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz kadın kan zehirlenmesi olarak bilinen ölümcül sepsis teşhisiyle yoğun bakıma alındı.

Köpek mamasına bastı, hayatı karardı! 5 günde 3 ameliyat: Bacağı ampute edildi

5 GÜNDE 3 AMELİYAT: BACAĞI AMPUTE EDİLDİ

Doktorlar Stephen’ın hayatını kurtarmak için zamana karşı yarıştı. 5 gün içinde 3 büyük ameliyat geçiren kadının ayağındaki ölü dokular temizlendi ve enfeksiyonun yayılmasını durdurmak için ayak tabanı cerrahi müdahaleyle açıldı. Ancak enfeksiyonun sinirleri tamamen kuruttuğu ve hızla yukarı doğru yayıldığı görüldü. Cerrahlar, Stephen’ın hayatta kalabilmesi için tek çarenin sağ bacağının kesilmesi olduğuna karar verdi.

Yaşadığı travmayı anlatan Stephen, aktif bir hayat tarzı olduğunu belirterek, "Kano, okçuluk, rafting ve kickboks yapıyordum. Diyabetin hayatımı yönetmesine hiç izin vermemiştim. Doktorlar bacağımı keseceklerini söylediğinde yıkıldım" sözleriyle yaşadığı şoku dile getirdi.

10 yıldır diyabete bağlı his kaybı yaşadığını ancak hiç böyle bir komplikasyonla karşılaşmadığını ekleyen genç kadın, bu süreçte en büyük desteği köpeğinden aldığını ve yaşananlar için onu asla suçlamadığını vurguladı.

7 yaşından beri Tip 1 diyabetle mücadele eden Jayme Stephen, son 19 aydır hayatını tekerlekli sandalyede sürdürüyor. Hayata yeni bir bakış açısıyla tutunmaya çalışan Stephen, şimdi kendi yaşadığı tecrübeyle diğer diyabet hastalarına rehberlik etmeyi amaçlıyor. Genç kadın, özellikle diyabet hastalarını uyararak, görünüşte çok küçük ve önemsiz gibi duran yaralanmaların bile saatler içinde hayati bir tehdide dönüşebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

