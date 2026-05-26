Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında New York Knicks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 130-93 mağlup etti ve seriyi 4-0 kazanarak NBA finaline çıktı.

Rocket Arena'da oynanan NBA Doğu Konferansı final serisi 4'üncü maçında Cleveland Cavaliers'a konuk olan New York Knicks, 37 sayı farkla 130-93 kazanarak, üst üste 11'inci play-off galibiyetini aldı. Doğu Konferansı şampiyonluğuna ulaşan Knicks, 1999'dan sonra ilk defa adını NBA finaline yazdırdı.

Knıcks'te Karl-Anthony Towns 19 sayı, 14 ribaunt, OG Anunoby 17, Landry Shamet 16, Jalen Brunson ve Mikal Bridges ise 15'er sayıyla galibiyete katkı sağladı. Ev sahibi ekipte Donovan Mitchell'ın 31 ve Evan Mobley'nin 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

KONFERANS FİNALİ EN DEĞERLİ OYUNCUSU: BRUNSON

Cavaliers'a karşı 25,5 sayı ve 7,8 asist ortalamalarıyla oynayan Jalen Brunson, "Doğu Konferansı finalinin en değerli oyuncusu" seçildi.

New York Knicks, NBA finalinde Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (2-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

