Anadolu Ajansı
Cleveland Cavaliers evinde yıkıldı: Knicks seride hata yapmadı
Jalen Brunson’ın 30 sayılık performansıyla deplasmanda Cleveland Cavaliers’ı 121-108 mağlup eden New York Knicks, Doğu Konferansı final serisinde 3-0 öne geçerek NBA Finali için büyük avantaj yakaladı.
Özetle DinleCleveland Cavaliers evinde yıkıldı: Knicks seride ...
Kaydet
Spor az önce
New York Knicks, Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda yenerek seride 3-0 öne geçti.
- Knicks, Cavaliers'ı deplasmanda 121-108 mağlup etti.
- Jalen Brunson 30 sayıyla Knicks'in en skorer oyuncusu oldu.
- Evan Mobley 24 sayıyla Cavaliers'ın en skorer oyuncusu oldu.
- Serinin dördüncü maçı 26 Mayıs Salı günü aynı salonda oynanacak.
0:00 0:00
1x
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 121-108 yenen New York Knicks seride 3-0 öne geçti.
Rocket Arena'da oynanan müsabakada Knicks oyuncusu Jalen Brunson 30 sayıyla en skorer ismi oldu. Konuk ekipte Mikal Bridges 22, OG Anunoby 21 ve Landry Shamet de 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Cavaliers'da Evan Mobley 24, Donovan Mitchell 23 ve James Harden ise 19 sayıyla oynadı.
Serinin dördüncü maçı, 26 Mayıs Salı günü aynı salonda oynanacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR