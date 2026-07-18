UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş'ın iki maçında görev yapacak hakemler belli oldu. Siyah-beyazlıların İstanbul'daki maçını İspanyol Ricardo de Burgos, Danimarka'daki rövanşı ise Hırvat Ante Culina yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın iki maçını yönetecek hakemler açıklandı. Siyah-beyazlıların İstanbul'da oynayacağı ilk mücadelede İspanyol, deplasmandaki rövanşta ise Hırvat hakem görev yapacak.

Beşiktaş

İLK MAÇI RICARDO DE BURGOS YÖNETECEK

UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre, Beşiktaş ile Midtjylland arasında 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşmasını İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

De Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

İspanyol hakem Ricardo de Burgos

RÖVANŞTA DÜDÜK ANTE CULINA'DA

Siyah-beyazlı ekip, turun rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak.

Bu kritik mücadelede Hırvat hakem Ante Culina görev yapacak. Culina'nın yardımcılıklarını Dario Kolarevic ile Kristijan Novosel üstlenirken, maçın dördüncü hakemi Antonio Melnjak olarak belirlendi.

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