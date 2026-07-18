Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Midtjylland maçlarının hakemleri açıklandı
UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş'ın iki maçında görev yapacak hakemler belli oldu. Siyah-beyazlıların İstanbul'daki maçını İspanyol Ricardo de Burgos, Danimarka'daki rövanşı ise Hırvat Ante Culina yönetecek.
- Beşiktaş'ın İstanbul'da oynayacağı ilk maçı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.
- İlk maçın yardımcı hakemleri Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola, dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.
- Deplasmandaki rövanş maçında ise Hırvat hakem Ante Culina düdük çalacak.
- Rövanş maçının yardımcı hakemleri Dario Kolarevic ve Kristijan Novosel, dördüncü hakemi ise Antonio Melnjak olacak.
UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın iki maçını yönetecek hakemler açıklandı. Siyah-beyazlıların İstanbul'da oynayacağı ilk mücadelede İspanyol, deplasmandaki rövanşta ise Hırvat hakem görev yapacak.
İLK MAÇI RICARDO DE BURGOS YÖNETECEK
UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre, Beşiktaş ile Midtjylland arasında 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşmasını İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.
De Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.
RÖVANŞTA DÜDÜK ANTE CULINA'DA
Siyah-beyazlı ekip, turun rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak.
Bu kritik mücadelede Hırvat hakem Ante Culina görev yapacak. Culina'nın yardımcılıklarını Dario Kolarevic ile Kristijan Novosel üstlenirken, maçın dördüncü hakemi Antonio Melnjak olarak belirlendi.