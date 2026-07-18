Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı Belçika Grand Prix'si bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Spa-Francorchamps Pisti'nde yapılacak organizasyonda gözler sıralama turları ve ana yarışa çevrildi. Peki, F1 Belçika GP saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1'de heyecan Belçika Grand Prix'siyle devam ediyor. Pilotlar, Spa-Francorchamps'ta pole pozisyonu ve kritik puanlar için mücadele edecek. Yarış öncesinde gözler sıralama turlarının saatine ve canlı yayın bilgilerine çevrildi.

F1 BELÇİKA GP SAAT KAÇTA?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Belçika Grand Prix'si, Belçika'daki 7.004 kilometre uzunluğundaki Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden koşuluyor. Hafta sonunda sıralama turları 18 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de (TSİ) başlayacak. Büyük yarış ise 19 Temmuz Pazar günü saat 16.00'da (TSİ) gerçekleştirilecek.

F1 Belçika GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 Belçika sıralama turları

FORMULA 1 BELÇİKA HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Formula 1 Belçika Grand Prix'si hafta sonundaki tüm seanslarıyla Türkiye'de beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Motor sporları tutkunları sıralama turlarını ve 44 tur üzerinden koşulacak ana yarışı beIN Sports 4 kanalından takip edebilecek.

F1 Belçika GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 Belçika sıralama turları

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI ŞÖYLE:

Pilotlar

Kimi Antonelli (İtalya): 179 George Russell (Büyük Britanya): 154 Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 147 Charles Leclerc (Monako): 108 Lando Norris (Büyük Britanya): 97

Takımlar

Mercedes: 333 Ferrari: 255 McLaren: 179 Red Bull: 128 Alpine: 60

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