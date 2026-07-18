F1 Belçika GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 Belçika sıralama turları
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı Belçika Grand Prix'si bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Spa-Francorchamps Pisti'nde yapılacak organizasyonda gözler sıralama turları ve ana yarışa çevrildi. Peki, F1 Belçika GP saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1'de heyecan Belçika Grand Prix'siyle devam ediyor. Pilotlar, Spa-Francorchamps'ta pole pozisyonu ve kritik puanlar için mücadele edecek. Yarış öncesinde gözler sıralama turlarının saatine ve canlı yayın bilgilerine çevrildi.
F1 BELÇİKA GP SAAT KAÇTA?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Belçika Grand Prix'si, Belçika'daki 7.004 kilometre uzunluğundaki Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden koşuluyor. Hafta sonunda sıralama turları 18 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de (TSİ) başlayacak. Büyük yarış ise 19 Temmuz Pazar günü saat 16.00'da (TSİ) gerçekleştirilecek.
FORMULA 1 BELÇİKA HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Formula 1 Belçika Grand Prix'si hafta sonundaki tüm seanslarıyla Türkiye'de beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Motor sporları tutkunları sıralama turlarını ve 44 tur üzerinden koşulacak ana yarışı beIN Sports 4 kanalından takip edebilecek.
PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI ŞÖYLE:
Pilotlar
- Kimi Antonelli (İtalya): 179
- George Russell (Büyük Britanya): 154
- Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 147
- Charles Leclerc (Monako): 108
- Lando Norris (Büyük Britanya): 97
Takımlar
- Mercedes: 333
- Ferrari: 255
- McLaren: 179
- Red Bull: 128
- Alpine: 60