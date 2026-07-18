Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan olay tepki topladı. Yeni açılan bir tekel bayisinin açılışında cami imamının dua etmesi akıllara durgunluk verirken, görüntüler kısa sürede gündem oldu. Vatandaşların tepkisi çığ gibi büyüdü.

Pes dedirten görüntüler Tekirdağ'dan geldi. Bir tekel bayisinin açılışında cami imamının dua etmesi görenleri şaşkına çevirdi. Yükselen tepkiler üzerine müftülük harekete geçti.

İMAMDAN AÇIKLAMA: SONRADAN ÖĞRENDİM

Tepkilerin ardından açıklama yapan imam, cuma namazı sonrası cemaatten bazı kişilerin kendisini bir açılışa davet ettiğini belirterek, iş yerinin tekel bayisi olduğunu tören alanına ulaştığında fark ettiğini öne sürdü. Durumu anladığı anda alandan ayrıldığını savunan imam, açılış duasını tamamlamadığını ifade etti. Açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Pes dedirten görüntü! Tekel bayisini imam dualarla açtı

İŞ YERİ SAHİPLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İmam, açılışı yarıda bırakmasının ardından iş yeri sahiplerinin kendisi hakkında müftülüğe şikayette bulunduğunu ve mağdur olduklarını iddia ettiklerini açıkladı.

MÜFTÜLÜK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından Tekirdağ İl Müftülüğü harekete geçti. Müftülüğün açılışta dua eden imam hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle inceleneceği belirtildi.

TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin yayılması sonrası olaya tepki yağdı. Vatandaşlar “Yazıklar olsun” , “İçki haramdır haram olan şey için ise hoca çağırıyorlar şaka gibi…” gibi yorumlarda bulundu.

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