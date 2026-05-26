NBC News’in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı şoke edici özel haberine göre; harcanan Tomahawk ve Patriot füzelerinin yerini doldurmak isteyen Trump yönetimi, füze üretiminin omurgası olan 'volfram' madeninde küresel arzın yüzde 80'ini elinde tutan en büyük rakibi Çin’e tamamen bağımlı kaldı. Füze stoklarını yeniden savaş seviyesine getirmek için 12 milyar dolarlık acil maden seferberliği başlatan ancak depoların dolması için en az 4 yıla ihtiyacı olan ABD’nin İran Savaşı'nda geri adım atmak zorunda kaldığı iddia edildi.

ABD’nin İran ile girdiği askeri çatışmalar, Pentagon’un silah ve mühimmat depolarında rezerv krizine yol açtı.

NBC News’in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı özel haberine göre, Washington yönetimi, harcanan Tomahawk, Patriot ve Precision Strike füzelerinin yerini doldurmak için harekete geçti ancak askeri üretime yön veren kritik "volfram" (tungsten) madeninde büyük bir hammadde açığıyla karşı karşıya kaldı.

2015 yılından bu yana kendi topraklarında aktif hiçbir ticari madeni bulunmayan ABD, füze sistemleri ve zırh delici mühimmatlar için hayati önem taşıyan bu metalde dünya lideri olan en büyük rakibi Çin’e bağımlı durumda.

Trump'ın İran konusunda neden geri adım attığı ortaya çıktı! "Eli kolu resmen bağlandı"

SAVAŞ UÇAKLARINDAN SIĞINAK DELİCİLERE: FÜZE ÜRETİMİNİN OMURGASI EKSİK

Volfram yüksek ısıya dayanıklı yapısı, yoğunluğu ve sertliği sebebiyle savaş uçaklarında, sığınak delici bombalarda, zırh delici mermilerde ve gelişmiş füze sistemlerinde kullanılıyor.

Trump'ın İran konusunda neden geri adım attığı ortaya çıktı! "Eli kolu resmen bağlandı"

ABD'NİN 4 YILA İHTİYACI VAR

İkamesi olmayan metal, ulusal savunma sanayii için zorunlu olarak görülüyor.

ABD'li yetkililer harcanan kritik mühimmatların savaş öncesi seviyelere geri getirilmesinin en az dört yıl sürebileceğini açıkladı.

Tomahawk füzelerine güvenen Japonya ve THAAD sistemine ev sahipliği yapan Güney Kore gibi ABD müttefiklerini de doğrudan etkilenmiş durumda.

Tayvan’a verilmesi planlanan 14 milyar dolarlık silah paketi de İran’daki harcamalar nedeniyle askıya alınmıştı.

Trump'ın İran konusunda neden geri adım attığı ortaya çıktı! "Eli kolu resmen bağlandı"

ÇİN VOLFRAM PAZARININ YÜZDE 80'İNİ KONTROL EDİYOR

ABD’yi çaresiz bırakan en büyük faktör, küresel tungsten endüstrisinin on yıllardır Çin’in mutlak dominasyonunda bulunması. Pekin yönetimi, devlet sübvansiyonları ve düşük iş gücü maliyetleri sayesinde dünyadaki volfram arzının yüzde 80’inden fazlasını tek başına üretiyor.

Geçen yıl Washington ile yaşanan ticaret savaşının ortasında Çin, bu stratejik metale ihracat kısıtlamaları getirerek küresel fiyatları rekor seviyeye çıkardı.

Eski Pentagon Sözcüsü emekli Albay Steve Warren ,"Amerikalılar bu madenciliğin getirdiği çevre risklerini almak istemiyor. Çinliler ise bunu düşük maliyetle yapmaya çok istekli. Çin sadece pazar payını değil, bu işin insan sermayesini de aldı" dedi.

Trump'ın İran konusunda neden geri adım attığı ortaya çıktı! "Eli kolu resmen bağlandı"

ABD SIFIRDAN BAŞLIYOR: GÜNEY KORE VE KAZAKİSTAN’DA MADEN AVI

Çin bağımlılığını kırmayı hedefleyen Trump yönetimi, savunma sanayisini ayakta tutabilmek için dünya genelinde maden seferberliği başlattı. Atılan ilk adımlardan biri, Güney Kore’nin doğusundaki dağlarda yer alan ve Çin rekabeti nedeniyle 30 yıl önce kapatılan Sangdong Volfram Madeni’nin bir ABD şirketi tarafından yeniden açılması oldu.

Madeni işleten Almonty Industries, ABD'nin savunma çıkarlarıyla stratejik uyum sağlamak amacıyla şirket merkezini Kanada'dan ABD’nin Montana eyaletine taşıdı ve Montana'daki eski madenleri de canlandırmak için çalışmalara başladı.

Ayrıca Beyaz Saray, New York merkezli bir yatırım grubunun Orta Asya ülkesi Kazakistan'da 1,1 milyar dolarlık bir volfram işleme tesisi kurması için yapılan anlaşmaya da tam destek verdi.

Trump'ın İran konusunda neden geri adım attığı ortaya çıktı! "Eli kolu resmen bağlandı"

"SAVAŞ ZAMANI STOKLARI" İÇİN 12 MİLYAR DOLARLIK KRİTİK ADIM

Mühimmat depolarındaki erimeyi durdurmak isteyen Beyaz Saray, acil önlem planı kapsamında 12 milyar dolarlık bir kritik mineraller stoku oluşturduğunu da duyurdu. Trump yönetimi, füze stoklarını yeniden "savaş zamanı seviyesine" getirmek için savunma devleriyle çerçeve anlaşmaları imzalasa da kısa vadedeki teslimatların ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu yinelendi.

Maden uzmanları, Batı'nın Çin'in volfram endüstrisini yakalamasının ve tedarikte tamamen kendi kendine yetebilir hale gelmesinin en az 20 ila 30 yıllık bir çaba gerektireceğini, süreçte ABD ordusunun mühimmat üretim hatlarında ciddi yavaşlamalar yaşanabileceğini kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası