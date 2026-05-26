Türkiye Gazetesi/Mesut Şahin- Memur ve emekli temmuz zammını heyecanla bekliyor. Milyonların maaş zammını 2026'nın ilk yarısındaki enflasyon oranı belirleyecek. 3 Haziran Çarşamba günü açıklanacak mayıs enflasyonu için bir tahmin geldi. İşte Gedik Yatırım'ın enflasyon tahminine göre, memur ve emekliyi bekleyen 5 aylık zam.

EMEKİ VE MEMUR ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

4 AYLIK ENFLASYON NE KADAR? Ocak-Nisan aylarını kapsayan 4 aylık dönemde enflasyon rakamları şöyle geldi: Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: % 4,18 Böylece 4 aylık enflasyon yüzde 14,64 oldu.

MEMUR VE EMEKLİNİN GARANTİ ZAMMI 4 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 14,64 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden garantiledi.

MAYIS VE HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENİYOR Milyonların maaş zammının kesinleşmesi için mayıs ve haziran enflasyonlarının açıklanması bekleniyor. 3 Haziran tarihinde açıklanacak mayıs enflasyonu için dikkat çeken bir tahmin geldi.

GEDİK YATIRIM'DAN ENFLASYON TAHMİNİ Gedik Yatırım tarafından mayıs ayına ilişkin enflasyon tahmini açıklandı. Şirketten yapılan açıklamada, "Bizim beklentimiz, mayısta TÜFE’nin aylık %1,55 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Bu da yıllık enflasyonun yaklaşık %32,4 seviyesinde yatay seyredebileceğine işaret ediyor" denildi.



EMEKLİNİN 5 AYLIK ZAMMI Mayıs enflasyonunun yüzde 1,55 gelmesi durumunda 5 aylık enflasyon yüzde 16,41 olacak. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, yüzde 16,41 oranında zammı garantilemiş olacak.

MEMURUN 5 AYLIK ZAMMI Memur ve memur emeklilerinin garantilediği zam oranı ise yüzde 12,22 seviyesine çıkacak. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklinin kesin zam oranı belli olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Yüzde 16,41 oranındaki zamma göre 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı, 23 bin 282 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı ise yüzde 12,22'lik zam oranıyla 69 bin 452 liraya çıkacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası