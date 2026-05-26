İstanbul Fatih'te bir otelin en üst katında çıkan yangında, otelde konaklayan 32 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Fatih Topkapı Mahallesi'nde bulunan otelin en üst katında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından H.E.G. (32) isimli kişi, kaldığı odada ölü bulundu. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

