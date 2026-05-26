İstanbul'da otel yangını! Bir kişi hayatını kaybetti
İstanbul Fatih'te bir otelin en üst katında çıkan yangında, otelde konaklayan 32 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Fatih Topkapı Mahallesi'ndeki bir otelin en üst katında çıkan yangında bir kişi ölü bulundu.
- Yangın, Fatih Topkapı Mahallesi'nde bir otelin en üst katında meydana geldi.
- Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
- Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası H.E.G. (32) adlı kişi kaldığı odada ölü bulundu.
- Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Fatih Topkapı Mahallesi'nde bulunan otelin en üst katında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından H.E.G. (32) isimli kişi, kaldığı odada ölü bulundu. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
