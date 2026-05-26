Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov, Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesinde Hamaney ve İran yönetim kadrosuna yönelik operasyonların perde arkasını anlattı.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkelerinin güvenlik ve istihbarat başkanları toplantısına katılan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, bölgesel gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Moskova’nın ulaştığı istihbarat verilerini ilk kez paylaşan Bortnikov, ABD ve İsrail’in siber istihbarat operasyonlarından bahsetti.

İRAN YÖNETİM KADROSU NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Toplantıda iran operasyonunun detaylarını paylaşan Bortnikov şöyle konuştu:

"ABD ve İsrail istihbarat servisleri, İran’ın başkenti Tahran’daki şehir içi resmi video gözetleme sistemlerine siber yollarla sızdı. Bu sistemlerin içerisine yerleştirilen gizli yazılım 'böcekleri' vasıtasıyla İran'ın üst düzey yöneticilerinin anlık konumları, koruma rotaları ve dijital yüz tanıma verileri ele geçirildi. Suikast operasyonları tamamen bu siber sızıntıdan elde edilen veriler doğrultusunda nokta atışıyla gerçekleştirildi."

Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov

UKRAYNA ARTIK "YABANCI BAYRAK" ALTINDA BİR YAPAY ZEKA TEST SAHASI

Ukrayna’daki mevcut duruma ilişkin de tespitlerde bulunan Aleksandr Bortnikov, ülkenin çok tehlikeli bir küresel merkeze dönüştüğünü ileri sürdü. Ukrayna’nın şu anda Avrupa’nın en büyük yasa dışı silah kaçakçılığı merkezi haline geldiğini belirten Bortnikov, cephe hattının batılı savunma sanayii şirketleri için bir laboratuvar olarak kullanıldığını kaydetti.

Ukrayna topraklarının batılı güçler tarafından yeni silah türlerini test etmek ve yapay zeka tabanlı otonom askeri sistemleri eğitmek amacıyla kullanıldığını öne süren Bortnikov, Batı blokunun doğrudan savaşa girmek yerine Ukrayna’da "yabancı bayrak" operasyonları yürüterek yeni savaş biçimleri ve taktikleri denediğini söyledi.

CIA HAMANEY'İ NASIL BULMUŞTU?

ABD ve İsrail İran’a saldırı hazırlığındayken, CIA en kritik hedefin yerini tespit ettiği duyurdu.

Gelen istihbarata göre Ayetullah Ali Hamaney’in bulunduğu nokta belirlendi.

Aylar süren takipte Hamaney’in konumu ve hareketleri yapay zekanın da desteğiyle izleniyordu. Ancak Beyaz Saray, elde edilen konum bilgisinden ilk aşamada tam emin olamamıştı.

Cumartesi sabahı Tahran’ın merkezindeki yönetim kompleksinde üst düzey bir toplantı yapılacağı bilgisini alan CIA, Hamaney’in de toplantıya katılacağını öğrendi.

Beyaz Saray'ın da toplantı hakkında bilgilendirilmesi üzere iki ülkede saldırının zamanlamasını değiştirdi. Trump , operasyon takviminin öne alınmasını emretti.

Operasyona yakın isimlere göre CIA, Hamaney’in konumuna ilişkin “yüksek doğrulukta” istihbaratı İsrail’e iletti.

ABD ve İsrail arasında yoğun istihbarat paylaşımı yapılıyordu.

Geçen yıl yaşanan 12 günlük savaşın ardından İran rejimindeki üst düzey yetkililer hakkında derin bir veri ağı oluşturuldu.

İsrail, kendi istihbaratıyla birlikte ABD’den gelen bilgileri kullanarak aylardır planladığı hedefli operasyonu devreye aldı. İlk plan gece saldırısıydı. Ancak Tahran’daki toplantı bilgisi üzerine gündüz vakti saldırı kararı alındı.

DAKİKA DAKİKA OPERASYON

Operasyon, İsrail’de sabah 06.00 sularında savaş uçaklarının üslerinden havalanmasıyla başladı. Uzun menzilli ve yüksek isabetli mühimmatlar kullanıldı.

Jetlerin kalkışından 2 saat 5 dakika sonra, Tahran’da saat 09.40 civarında füzeler yönetim kompleksine isabet etti.

Saldırı sırasında İran’ın üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri tesisin bir binasındaydı.

Hamaney ise yakındaki başka bir binada bulunuyordu. Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, Fox’a yaptığı açıklamada, "Bu, gündüz vakti gerçekleştirilen büyük ve son derece cüretkar bir saldırıydı" dedi. Aynı yetkili, "Ramazan ayında bir Cumartesi sabahı ve gündüz Şabat günü, üst düzey liderleri hazırlıksız yakaladı" ifadelerini kullandı.

Bir başka ifadede ise, "Üst düzey liderleri kapıdan çıkar çıkmaz vurdum" dedi. İddialara göre hedefli saldırıyı İsrail gerçekleştirdi.

İRAN LİDERLİĞİ HEDEFTE: IRGC KOMUTANI DA ÖLDÜ

Toplantıya İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ali Hamaney'in danışmanı Tuğamiral Ali Şemhani, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzadeh, Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ve diğer üst düzey isimlerin katılması planlanıyordu.

İran basını günler sonra Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzadeh ve İran Genelkurmay Başkanı Abdülrahim Musevi’nin hayatını kaybettiğini doğruladı.

