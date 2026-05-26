Kurban Bayramı’ndan bir gün önce idrak edilen Arefe günü, İslam aleminde en faziletli günlerden biri olarak kabul ediliyor. Müslümanlar bu özel günü oruç, dua, zikir ve ibadetlerle geçirirken; "Arefe günü hangi dualar okunur?", "Arefe günü neler yapılır?"soruları da araştırılıyor. İşte Arefe gününün faziletleri ve yapılması tavsiye edilen ibadetler…

Arefe günü bol bol dua etmek, tövbe istiğfar etmek ve Kur’an okumak tavsiye edilir. Özellikle İhlas Suresi, salavatlar ve istiğfar duaları sıkça okunur. Arefe günü sabah namazından başlayarak, Kurban Bayramı’nın dördüncü günü ikindi namazına kadar toplam 23 farz namazın ardından teşrik tekbiri getirilir. Hanefi mezhebine göre bu tekbirleri okumak vacip kabul edilir. Teşrik tekbiri şu şekildedir:

Bir kere, (Allahü ekber, Allahü ekber, la ilahe illallahü, vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd) denir. Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra okumak gerekmez. İmam tekbiri unutursa, cemaat terk etmez. Erkekler, yüksek sesle okuyabilir. Bu tekbir getirilen günler, Arefe, bayram ve eyyam-ı teşrik denilen üç gündür, hepsi beş gün ediyor. İlk güne Arefe, ikinci güne bayram, Zilhiccenin 11., 12. ve 13. günü olan diğer üç güne de, eyyam-ı teşrik [teşrik günleri] deniyor.

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ

Tevbe ve istiğfar etmek

Kur’an-ı Kerim okumak

Salavat getirmek

Sadaka vermek

Nafile namaz kılmak

Zikir ve tesbih çekmek

Arefe günü okunacak dualar! Arefe gününün faziletleri ve yapılması tavsiye edilen ibadetler…

AREFE GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Hadislerde Arefe gününün Allah katında çok kıymetli olduğu belirtilir. Rivayetlere göre Arefe günü cehennemden en çok kulun affedildiği günlerden biridir.

Bir hadiste şöyle buyrulur:

Arefe gününden üstün bir gün yoktur. O gün Allahü teâlâ, yeryüzündekilerle iftihar ederek göktekilere, "Ey gök ehli, kullarıma bakın, rahmetime kavuşmak ve azabımdan kaçmak için uzak yerlerden geldiler..." buyurur. Arefe günü Cehennemden o kadar çok kul azat edilir ki, başka günlerde bu kadar azat olmaz.) Gunye

