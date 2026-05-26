A Milli Futbol Takımı’nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi bilet satış takvimi ve milli maç bilet fiyatları belli oldu. Futbolseverler Türkiye-Kuzey Makedonya maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını ve bilet fiyatları araştırıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında sahaya çıkacak A Milli Takım’ın Kuzey Makedonya karşılaşması için geri sayım başladı. İstanbul’da oynanacak mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu bilet satış süreciyle ilgili detayları açıkladı. Öncelikli satışların başlamasının ardından gözler genel satış tarihine çevrildi.

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye-Kuzey Makedonya maçının öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Öncelikli satışlardan yalnızca son bir yıl içerisinde Kırmızı Üye olan taraftarlar yararlanabilecek.

Karşılaşmanın genel bilet satışları ise 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 16.00 itibarıyla başlayacak. Taraftarlar biletlerini Passo internet sitesi ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden satın alabilecek. Bilet satışlarının logolu Passo kart sahibi taraftarlara açık olacağı belirtildi.

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI BİLET FİYATLARI

A Milli Takım ile Kuzey Makedonya arasındaki hazırlık karşılaşması 1 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. Mücadele, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak. İşte bilet fiyatları:

Fenerium Alt Tüm Bloklar : ₺1.500,00

Maraton Alt Tüm Bloklar : ₺1.500,00

Fenerium Üst Tüm Bloklar : ₺1.000,00

Maraton Üst Tüm Bloklar : ₺1.000,00

Kuzey Kale Arkası : ₺750,00

Spor Toto Kale Arkası : ₺750,00

