Galatasaray'ın Eylül 2015'te Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. İtalyan futbolcu, "Şimdi hak ettiğim tatili yapıp, daha da güçlü bir şekilde geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

Serie A kulübü Udinese'nin sezon başında 2,5 milyon kiralama bedeli ödediği ve satın alma opsiyonunu henüz kullanmadığı Nicolo Zaniolo, sosyal medya hesabından İtalyan ekibine veda paylaşımında bulundu.

Udinese'de 34 maça çıkan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

"HER ŞEY HARİKAYDI"

26 yaşındaki futbolcu, "Yılın başında bana bu sezonu nasıl hayal ettiğimi sorsalar, tam olarak böyle tarif ederdim. Kendimi evimde hissettiren, futbol oynama isteğimi geri kazandıran ve her gün gülümseyerek sahaya gitme mutluluğu yaşatan bir yer buldum. Saha dışında da bu muhteşem şehir, ikinci oğlum Leonardo'yu ve hayatımın kadınıyla evliliğimi hediye etti! Ne diyebilirim ki... Her şey harika ve mükemmeldi! Şimdi hak ettiğim tatili yapıp, daha da güçlü bir şekilde geri döneceğim çünkü ulaşmam gereken ve en azından bu yıl için askıda kalan birçok hedef var! Teşekkürler Udine ve teşekkürler Udinese, 2-3 ay önce de söylediğim gibi kalbime girdiniz ve ne olursa olsun oradan asla çıkmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Zaniolo'nun Instagram paylaşımı

İKİ OPSİYON SEÇENEĞİ

Udinesi'nin, Galatasaray'la 31 Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İtalyan futbolcuyu kadrosunda tutmak için "10 milyon euro bonservis" ve "5 milyon euro bonservis + sonraki satıştan yüzde 50 pay" şeklinde 2 farklı opsiyon seçeneği bulunuyor.

