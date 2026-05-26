İtalyan kulübüne veda etti, Galatasaray'a dönüyor: Daha güçlü geleceğim
Galatasaray'ın Eylül 2015'te Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. İtalyan futbolcu, "Şimdi hak ettiğim tatili yapıp, daha da güçlü bir şekilde geri döneceğim" ifadelerini kullandı.
- Udinese, sezon başında Zaniolo'yu 2,5 milyon euro kiralama bedeliyle kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Satın alma opsiyonu henüz kullanılmadı.
- 26 yaşındaki futbolcu, Udinese'de kendini evinde hissettiğini, futbol oynama isteğini geri kazandığını ve kişisel olarak da güzel gelişmeler yaşadığını belirtti.
- Udinese'nin Zaniolo'yu kadrosunda tutmak için iki farklı opsiyonu bulunuyor: 10 milyon euro bonservis veya 5 milyon euro bonservis + sonraki satıştan yüzde 50 pay.
- İtalyan futbolcunun, Galatasaray'ın 31 Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
"HER ŞEY HARİKAYDI"
26 yaşındaki futbolcu, "Yılın başında bana bu sezonu nasıl hayal ettiğimi sorsalar, tam olarak böyle tarif ederdim. Kendimi evimde hissettiren, futbol oynama isteğimi geri kazandıran ve her gün gülümseyerek sahaya gitme mutluluğu yaşatan bir yer buldum. Saha dışında da bu muhteşem şehir, ikinci oğlum Leonardo'yu ve hayatımın kadınıyla evliliğimi hediye etti! Ne diyebilirim ki... Her şey harika ve mükemmeldi! Şimdi hak ettiğim tatili yapıp, daha da güçlü bir şekilde geri döneceğim çünkü ulaşmam gereken ve en azından bu yıl için askıda kalan birçok hedef var! Teşekkürler Udine ve teşekkürler Udinese, 2-3 ay önce de söylediğim gibi kalbime girdiniz ve ne olursa olsun oradan asla çıkmayacaksınız" ifadelerini kullandı.
İKİ OPSİYON SEÇENEĞİ
Udinesi'nin, Galatasaray'la 31 Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İtalyan futbolcuyu kadrosunda tutmak için "10 milyon euro bonservis" ve "5 milyon euro bonservis + sonraki satıştan yüzde 50 pay" şeklinde 2 farklı opsiyon seçeneği bulunuyor.