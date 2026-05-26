Galatasaray'ın 1 yıllık 4 milyon euroyu bulan teklifini yeterli bulmayan Mauro Icardi, Japonya tatiline devam ediyor. Tatil dönüşünde sarı-kırmızılı kulübe net cevabını verecek Arjantinli golcü, transfer haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve "en çok gol atan yabancı futbolcu" ünvanıyla kulüp tarihine adını yazdıran Mauro Icardi'nin sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. 33 yaşındaki futbolcuya teklifler gelmeye başladı.

OLYMPIAKOS'U İSTEMEDİ, CORINTHIANS İLGİSİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların teklifini değerlendiren Icardi, Yunanistan'dan Olympiakos'un ilgisine olumsuz karşılık verdi. Avrupa için İtalya ihtimaline sıcak bakan yıldız forveti, Brezilya'dan Corinthians da gündemine aldı.

Mauro Icardi, Galatasaray'da yıllık 10 milyon euro garanti ücret kazanıyordu.

SPORTİF A.Ş'DE AYRILIK

Dursun Özbek'in üst üste 3'üncü defa kulüp başkanı seçildiği seçimli kongrenin ardından yeni yönetimde yer almayan İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Bu hamleyle Hatipoğlu, yeni yönetimin önünü açtı.

Haberle İlgili Daha Fazlası